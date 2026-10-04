ICE habría detenido a mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Una mujer presuntamente fue arrestada la noche del 2 de octubre por agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operaban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Los Angeles World Airports mantiene bajo investigación los informes sobre la presencia de los agentes federales de inmigración en la terminal aérea, informó la cadena ABC.

Se desconoce la nacionalidad de la mujer detenida por los agentes federales y no quedaba claro si la inmigrante estaba por realizar un vuelo o si fue arrestada a su llegada a Los Ángeles.

Sigue leyendo: Hispano sentenciado por agredir a agentes en protesta migratoria en Los Ángeles

La operación de los presuntos agentes de ICE fue grabada en video con un teléfono celular cuando arrestaron a una mujer y la metieron en una camioneta.

En el video, se escucha a una persona cuando pregunta a los agentes por qué se llevan a la mujer, a lo que uno de los presuntos oficiales le responde: “Por una infracción de inmigración”, mientras que la mujer alcanza a decir: “No estoy haciendo nada malo”.

Funcionarios del LAX declararon que las agencias federales realizan sus investigaciones de forma independiente, mientras que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles continuaron sin ningún contratiempo.

Sigue leyendo: Fotoperiodista demanda a la ciudad de Los Ángeles por agresión policial durante protesta contra ICE

El incidente en la terminal aérea de Los Ángeles ocurrió en un momento en que ICE mantiene una campaña a nivel nacional para establecer un récord de arrestos en un solo mes.

Hasta este domingo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece el ICE, no había informado sobre el número de inmigrantes detenidos durante septiembre de 2026.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ocurren cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia que se está preparando para revocar hasta 200,000 visados de viaje para personas que solicitaron asilo en el país.

Sigue leyendo: Hispano demanda atención médica para su novia, detenida por ICE en Los Ángeles

Las autoridades federales de inmigración no habían proporcionado información adicional sobre sus operaciones en el LAX.

Sigue leyendo:

· Hispana sale con monitor electrónico tras audiencia migratoria en Los Ángeles

· Vecina impide arresto de madre mexicana por ICE en Los Ángeles

· Operativo migratorio eleva tensión en ciudad del condado de Los Ángeles