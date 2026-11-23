El regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, después de una breve salida en medio de un escándalo relacionado con una presunta espía china, provocó cuestionamientos en el Congreso y amenazas de investigaciones contra la compañía, el gobierno del presidente Donald Trump y sus funcionarios. Legisladores demócratas y republicanos expresaron preocupación por las posibles implicaciones para la seguridad nacional, particularmente por las ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, en momentos en que Washington y Pekín compiten por dominar esa tecnología.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que los demócratas utilizarán “todo su poder” para investigar a Huang, otros ejecutivos de Nvidia y funcionarios de la administración Trump, ante lo que considera posibles irregularidades que comprometerían los intereses estadounidenses. “Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional”, afirmó Schumer, quien advirtió que su partido investigará cualquier conducta que pudiera poner en peligro al país por beneficios económicos.

El representante Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, también prometió una investigación “rápida, exhaustiva y de amplio alcance” sobre Nvidia y el presunto abuso de poder de funcionarios del Departamento de Comercio, incluido su titular, Howard Lutnick. Huang tiene previsto comparecer el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes, mientras que el Comité Bancario del Senado programó su testimonio para el 3 de diciembre.

The Trump Administration’s rush to reinstate Jensen Huang underscores the need for Congress to act.



Trump is putting his own financial interests and the needs of his billionaire buddies before our national security, emphasizing that he’s learned nothing from his resounding? https://t.co/3GxEUXMr0F — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 23, 2026

Trump presionó para que el empresario regresara a la compañía

La reincorporación del empresario fue anunciada por la junta directiva de Nvidia después de que Trump presionara para que retomara el liderazgo de la compañía. El mandatario se atribuyó el mérito de convencer a sus integrantes y aseguró que Huang no representa una amenaza para la seguridad nacional.

“Creo que mi intervención fue muy importante”, dijo Trump a CNBC, al reconocer que habló con el empresario y que su administración ofreció garantías sobre los riesgos de su regreso.

El presidente defendió la decisión y sostuvo que Nvidia necesita el liderazgo de Huang para mantener su éxito y contribuir a la prosperidad económica de Estados Unidos. La junta directiva también respaldó su reincorporación. Su presidente, Harvey C. Jones, afirmó que Huang es la persona adecuada para dirigir la compañía y que su regreso beneficia a accionistas, empleados, socios y clientes.

El empresario, quien también retomó la presidencia de Nvidia, agradeció el respaldo y aseguró que volverá al trabajo con renovado compromiso. Durante su regreso a las oficinas de Silicon Valley, empleados lo recibieron con aplausos. La decisión, sin embargo, no ha frenado las investigaciones ni las dudas sobre sus relaciones con China.

Huang había renunciado el 12 de noviembre después de que trascendieran relaciones extramaritales, incluida una presuntamente vinculada con Alice Huang, una ejecutiva tecnológica china señalada como posible espía de Pekín. El Departamento de Justicia mantiene investigaciones relacionadas con posibles violaciones de controles de exportación en Megaspeed, empresa de computación en la nube con sede en Singapur. El fiscal general Todd Blanche aclaró que las autoridades no han establecido que Alice Huang sea una espía ni que Jensen Huang haya cometido algún delito.

Rep Robert Garcia, Ranking Member Oversight is not holding back on investigating Trump's involvement with Nvidia's decision to reinstate CEO Jensen Huang.



Trump is not going to have a fun time once the Democrats are sworn in as the majority in Congress.



And most of us are here? pic.twitter.com/zT0FJnfEiP — Feisty is proud to be a Democrat! (@FeistyLibLady) November 23, 2026

Congreso busca frenar ventas de chips avanzados a China

Los legisladores que mantienen una postura más dura frente a Pekín cuestionan que Nvidia pueda vender sus procesadores más avanzados al mercado chino, al considerar que esa tecnología podría fortalecer las capacidades militares y de inteligencia del gobierno asiático.

El republicano Don Bacon, de Nebraska, pidió esclarecer quién autorizó las ventas y cuestionó que la compañía mantuviera a Huang al frente. “No podemos pretender ganar la carrera de la IA y luego entregarle a China nuestra mejor tecnología. Necesitamos que se aclare quién es el responsable”, declaró.

El republicano Randy Fine, de Florida, también anticipó preguntas sobre la presunta relación del empresario con la mujer señalada como espía y sobre los riesgos de transferir tecnología a China.

Los demócratas pretenden impulsar restricciones más estrictas a las exportaciones de chips mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional, mientras Jeffries advirtió que el Congreso no permitirá que la seguridad estadounidense quede subordinada a intereses económicos. Las investigaciones podrían ampliarse cuando los demócratas asuman el control del Congreso el próximo año, incluyendo las decisiones de Lutnick sobre las exportaciones tecnológicas y el tratamiento de empresas relacionadas con China.

La controversia ocurre en medio de la competencia global por la inteligencia artificial, una industria estratégica en la que Nvidia ocupa una posición dominante por sus procesadores utilizados para desarrollar modelos avanzados.

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