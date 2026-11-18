El escándalo que sacudió a Nvidia y puso bajo sospecha sus vínculos con China llegará al Senado de Estados Unidos. Jensen Huang, exdirector ejecutivo de la tecnológica, aceptó comparecer ante el Comité Bancario, donde los legisladores quieren aclarar su relación con una ejecutiva señalada como presunta espía china y las posibles implicaciones para la seguridad nacional.

La confirmación fue difundida por un portavoz del presidente del comité, el republicano Tim Scott, quien busca que Huang responda públicamente sobre el caso. De acuerdo con CBS News, el empresario también aceptó participar en una entrevista a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes.

La controversia gira alrededor de Alice Huang, exempleada de Megaspeed, compañía con sede en Singapur que habría adquirido miles de millones de dólares en chips avanzados de Nvidia. Autoridades estadounidenses investigan sospechas de que esa tecnología pudo terminar en China, pese a las restricciones de exportación.

El escándalo que encendió las alarmas

Legisladores de ambos partidos quieren determinar si la relación personal de Jensen Huang con la ejecutiva pudo comprometer controles internos o facilitar el acceso a tecnología estratégica. Las sospechas sobre Alice Huang, quien presuntamente habría tenido vínculos con la inteligencia china, todavía forman parte de las investigaciones.

Según el medio citado, Megaspeed también enfrenta señalamientos por presunto contrabando de chips hacia China, acusaciones que la empresa ha rechazado.

El Senado quiere respuestas sobre Nvidia

Tim Scott solicitó la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, para revisar las decisiones relacionadas con los controles de exportación. Lutnick también aceptó acudir voluntariamente, según su oficina.

La preocupación en Washington es que los chips de inteligencia artificial de Nvidia puedan terminar en manos de adversarios y utilizarse para desarrollar capacidades militares o tecnológicas.

Una audiencia sin fecha confirmada

Aunque Huang aceptó testificar, todavía no se ha establecido la fecha de la audiencia pública. El Senado busca conocer qué sabía el exdirectivo, cuándo lo supo y si hubo fallas en la supervisión de las operaciones vinculadas con Megaspeed.

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