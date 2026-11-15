Tesoro exige respuestas a Nvidia y pide nuevo liderazgo tras renuncia de Huang

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigió este domingo a Nvidia esclarecer si permitió deliberadamente la venta de chips avanzados a empresas vinculadas con China, pese a las restricciones de Washington, y pidió elegir a un nuevo director ejecutivo ajeno a la compañía, tras la renuncia de Jensen Huang.

Durante una entrevista con Fox News, Bessent cuestionó la cultura empresarial de Nvidia y planteó la posibilidad de que la tecnológica hubiera favorecido operaciones irregulares para incrementar sus resultados financieros.

“Quiero volver a la pregunta de cuál era la cultura en Nvidia y si estaban impulsando estas ventas aparentemente ilícitas para inflar sus ingresos y beneficios. Creo que necesitamos respuestas del consejo de administración y de sus asesores jurídicos externos en los próximos diez días”, declaró.

El secretario también consideró necesaria una transformación en la dirección de la empresa. “Esto me hace pensar que, mientras el consejo busca un nuevo líder, debe buscar fuera de la compañía”, afirmó, según declaraciones recogidas por Bloomberg y Axios.

Las exigencias surgieron después de que Huang, cofundador de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la inteligencia artificial, abandonara la dirección de la compañía en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y posibles vínculos con una mujer sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos.

Entre las personas involucradas figuró Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur investigada por posibles operaciones destinadas a facilitar el acceso de compañías chinas a procesadores estadounidenses sujetos a restricciones de exportación.

Las sospechas sobre sus presuntos vínculos con el espionaje chino no habían sido demostradas judicialmente. De acuerdo con Business Insider, China rechazó las acusaciones y el Departamento de Justicia estadounidense todavía no había alcanzado una conclusión sobre el caso.

El Departamento de Comercio también examinó si Megaspeed había vulnerado las restricciones mediante la transferencia de chips avanzados de Nvidia a empresas chinas. Sin embargo, la compañía no fue incorporada a la lista de entidades sujetas a controles especiales.

Bessent responsabilizó a esa dependencia de supervisar las exportaciones de tecnologías sensibles y respaldó la posibilidad de imponer restricciones a Megaspeed. También cuestionó la necesidad de aprobar nuevas leyes, pues consideró que las normas existentes requerían una aplicación más rigurosa.

? SCOTT BESSENT JUST NOW: "It doesn't matter to me whether she's a spy or not! Jensen's foibles are his foibles…I want to keep coming back to what was the culture at NVIDIA and were they pressing these seemingly illicit sales to goose their revenues and their earnings? And I? pic.twitter.com/oM3uHUgG3v — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 15, 2026

“No creo que necesitemos esa legislación. Tenemos todas las reglas que necesitamos; solo debemos hacerlas cumplir”, sostuvo.

La controversia alcanzó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien aceptó comparecer ante el Congreso para responder sobre la supervisión de las exportaciones tecnológicas y la eficacia de los controles destinados a impedir que China adquiriera procesadores estadounidenses avanzados.

Por su parte, el presidente Donald Trump propuso al exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, como sustituto de Huang.

“Una leyenda reemplaza a una leyenda”, escribió el mandatario en Truth Social. Cook había dejado la dirección ejecutiva de Apple en septiembre y permanecía como presidente de su consejo de administración, según Reuters.

Nvidia confirmó el 12 de noviembre la salida de Huang y designó a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como consejera delegada interina. La compañía anunció que evaluaría candidatos internos y externos antes de elegir a su nuevo responsable.

La crisis abrió interrogantes sobre el cumplimiento de las restricciones comerciales estadounidenses y la supervisión de una industria estratégica para la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

De acuerdo con Axios, Nvidia había perdido más de 1.2 billones de dólares en capitalización bursátil desde que estalló el escándalo a finales de octubre. La empresa tenía previsto presentar sus resultados trimestrales el 17 de noviembre, en medio de una creciente presión política y financiera.