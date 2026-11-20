Claro que los recalentados navideños saben deliciosos. Y probablemente gracias a la época, Shakira ha puesto en práctica este viejo refrán, pero en términos amorosos, porque vuelve a ella un viejo amor. Según la prensa española, la cantante ha retomado su romance con Antonio de la Rúa. Recordemos que la relación de la colombiana con el argentino tuvo una duración de prácticamente entre 10 y 11 años, antes de que esta conociera a Gerard Piqué en el año 2010.

Fue el programa “Vamos a ver” el que soltó la noticia en el país europeo. Una fuente habló con el medio, y es que ha podido ser testigo presencial de la situación que hay entre De la Rúa y Shakira. “Están juntos, juntos juntos”, aseguró el testigo. Esta persona no los vio de lejos, estuvo junto a ellos en una velada, en donde pudo atestiguar cómo se abrazaban y besaban, demostrando así que entre ellos no hay solo amistad, sino también una relación amorosa.

Del año 2000 al 2010, Shakira y Antonio protagonizaron un romance que le dio la vuelta al mundo. Su relación siempre estuvo presente en la prensa rosa internacional y el público de la colombiana la atestiguaba además en sus canciones, ya que Shakira le compuso varios temas cuando fueron pareja y una vez terminaron su compromiso.

Canciones como “Día de enero”, “Que me quedes tú”, “Suerte” y “Lo que más” son algunos de los temas que compuso en su honor. En inglés también cantó para él “Underneath Your Clothes“. Y una de las canciones más profundas en las que describe su relación con el argentino, “Día de enero”, del año 2005, del álbum “Fijación oral”.

A nivel profesional, las mejores canciones que Shakira ha compuesto sobre el amor son las que les dedicó tanto a Osvaldo Ríos como a Antonio de la Rúa. Si bien es cierto que hay muchos temas que también compuso para Gerard Piqué, la verdad es que a nivel creativo los fans más “vintage” de la colombiana resintieron muchísimo el cambio lírico que presentó en el tiempo que se mantuvo al lado del deportista catalán.

La noticia de que Shakira retome ahora su romance con De la Rúa genera expectativas sobre el punto lírico en el que entrará su pluma ante este nuevo amor.

Hace un par de años, cuando Jennifer López volvió a comprometerse con Ben Affleck, fueron muchos los que a modo de broma insinuaban que esperaban para Shakira la misma buena suerte, junto al argentino. A JLo no le funcionó; esperemos que a Shakira sí.

Sigue leyendo más de Shakira aquí:

Shakira habló del estado de salud de su padre

Shakira aplazó el cierre de su gira en las pirámides de Egipto

Shakira les dio a los Ghetto Kids una clase de salsa.