Shakira aplazó el cierre de su gira en las pirámides de Egipto

La artista colombiana Shakira comunicó el aplazamiento de su concierto en las pirámides de Guiza, en Egipto, un evento programado inicialmente para el próximo 28 de noviembre en el marco de su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, la intérprete informó que la nueva fecha para el espectáculo será el 2 de abril de 2027.

La decisión responde a la situación geopolítica actual en la región y a la prioridad de salvaguardar la integridad de los asistentes y del equipo de producción.

“Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”, expresó la artista barranquillera.

Este importante acontecimiento musical enfrenta así su segundo cambio de calendario. En un principio, el recital frente a los milenarios monumentos estaba programado para el 7 de abril de 2026; no obstante, las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio obligaron a trasladarlo a finales de noviembre de ese mismo año. Con este nuevo ajuste, los fanáticos de Oriente Medio deberán esperar varios meses adicionales para disfrutar del show.

A pesar del contratiempo, Shakira reiteró que actuar frente a las pirámides representa uno de los mayores anhelos de su trayectoria artística. “Actuar en Egipto, frente a las pirámides, es uno de los sueños de mi carrera, y realmente me rompe el corazón que tengamos que esperar un poco más para volver a estar juntos. Pero quiero que sepan una cosa: Egipto, ¡ya voy!”, manifestó con entusiasmo.

Finalmente, la cantante agradeció la comprensión y paciencia de su fanaticada, prometiendo que el evento compensará la espera bajo el cielo egipcio. Mientras los organizadores actualizan las plataformas oficiales de venta de entradas y validan las localidades adquiridas previamente, este anuncio corona una etapa de transición para la artista, cerrando temporalmente su agenda en vivo tras un año histórico de masivas presentaciones internacionales.

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