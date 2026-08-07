Shakira estrena la versión en español de “Dai Dai”, tema con el que conquistó el Mundial 2026

A casi un mes del cierre de la Copa del Mundo 2026, la cantante Shakira revive la fiebre por el fútbol con el lanzamiento de la versión en español del tema “Dai Dai”, considerado por muchos el himno de esta popular competencia deportiva.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana colocó una historia en la que confirmó que el público ahora podrá disfrutar de dicho tema desde plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music.

“Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, estrenó su versión original el pasado mes de mayo y, al día de hoy, se sabe que está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés.

Asimismo, en reiteradas ocasiones se ha hecho hincapié en la parte benéfica de este proyecto, pues los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA. Con esta iniciativa, se busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol.

Todo parece indicar que esta nueva versión en español seguirá los pasos de su predecesora con respecto a aceptación por parte de los escuchas. Y es que, en menos de 24 horas, acumula 294 mil visualizaciones en YouTube.

Hace apenas unas semanas, Shakira deleitó al público con una “probadita” de “Dai Dai” en su versión en español desde el backstage del show de medio tiempo del Mundial 2026.

La ganadora del Grammy colocó un breve video donde se le escucha corear la canción a capella. En sus estrofas, menciona: “En el once contra once, cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel” y “Levantarse y caer, y volver a empezar y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar”.

Shakira y Burna Boy cantaron el tema “Dai Dai” en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron su hazaña en el medio tiempo de la final, donde se contó con la participación especial del grupo ugandés de danza “Ghetto Kids”.

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