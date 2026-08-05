Shakira recreó su famoso meme casi 30 años después

Casi tres décadas después de que una joven Shakira fuera fotografiada sentada en un escritorio frente a una voluminosa computadora de finales de los noventa, la artista colombiana demostró que domina como nadie el lenguaje del internet al recrear su meme más atemporal.

La imagen original, capturada en 1997 por el fotógrafo colombiano Óscar Berrocal cuando la intérprete promocionaba su álbum “Pies Descalzos”, inmortalizó a una Shakira de cabello oscuro en una oficina. Con los años, el auge de las redes sociales transformó esa toma cotidiana en una pieza clave de la cultura pop digital: un recurso cómico utilizado por millones de usuarios en memes, gifs y stickers para representar extensas jornadas de trabajo, búsquedas obsesivas en la red o momentos de concentración.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una versión adaptada a su vida y estética actuales con el mensaje: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”, acompañado de la etiqueta #letscreatetogether. En esta nueva propuesta, como parte de una campaña de la marca Epson, la artista sustituyó el atuendo oscuro de su juventud por un estilizado conjunto blanco de blusa, pantalón cargo y sus representativos tenis con plataforma.

Aunque el ángulo de la toma conserva la perspectiva exacta de la fotografía de 1997, la escena fue renovada con una paleta de colores mucho más viva. En lugar del voluminoso monitor CRT noventero, la escenografía actual incluye una moderna mesa de estudio con una impresora e imágenes artísticas de fondo, conservando la esencia de la estampa pero marcando el evidente paso del tiempo.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar. La publicación acumula miles de comentarios de fanáticos que celebraron el sentido del humor de la cantante y su capacidad para conectar con las distintas generaciones que la han acompañado. La imagen recibió elogios a su vigencia y bromas sobre cómo “el meme evolucionó”.

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