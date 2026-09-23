Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero no fija fecha

Más de dos años después de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024 y cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados, la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país volverá a las urnas y prometió condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas, aunque evitó fijar una fecha para los nuevos comicios.

“En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición, en igualdad de condiciones para todos”, afirmó Rodríguez durante su primera intervención ante la Asamblea General como mandataria encargada.

?? Delcy Rodríguez dice en la ONU que "en Venezuela habrá elecciones"



?? La encargada del Gobierno, Delcy Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que "en Venezuela habrá elecciones" y que se inició un diálogo político con sectores de la oposición "en igualdad de? pic.twitter.com/cVkyeIcCoQ — EVTV (@EVTVMiami) September 23, 2026

La gobernante sostuvo que serán los venezolanos quienes determinen el momento de la convocatoria y aseguró que las instituciones deberán garantizar un proceso “inclusivo y transparente”. Su anuncio, sin embargo, no estuvo acompañado de un calendario electoral ni de detalles sobre las condiciones bajo las cuales se organizaría la votación.

“Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”, señaló Rodríguez, quien afirmó que el gobierno busca avanzar hacia una transformación institucional y democrática del país.

La promesa electoral se produjo casi nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación realizada el 3 de enero de 2026. Rodríguez, quien era vicepresidenta, asumió entonces la presidencia interina. Desde ese momento, su gobierno ha adoptado algunas medidas de apertura política, entre ellas liberaciones de presos políticos, una ley de amnistía, el desbloqueo de sitios de medios de comunicación y el anuncio de reformas al sistema judicial.

La convocatoria de nuevas elecciones adquiere especial relevancia por los cuestionamientos que rodearon los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó entonces a Maduro vencedor con 51.95% de los votos, frente a 43.18% atribuido al opositor Edmundo González Urrutia, pero no publicó los resultados desagregados por mesa electoral.

El Centro Carter, que participó como observador internacional invitado por el propio CNE, concluyó que aquella elección “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”. También señaló que no pudo verificar los resultados anunciados por las autoridades electorales debido a la falta de publicación de las actas por mesa.

Ese antecedente coloca las garantías electorales, la composición del CNE, la participación de la oposición y la transparencia de los resultados entre los asuntos centrales de cualquier nueva convocatoria.

Acercamiento con Estados Unidos

El discurso de Rodríguez ante Naciones Unidas ocurrió un día después de su primer encuentro presencial con el presidente estadounidense Donald Trump desde la captura de Maduro.

Ambos se reunieron el martes en Nueva York, durante una recepción organizada por Trump en el Lotte New York Palace con motivo de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas. El encuentro marcó un giro en la relación entre Washington y Caracas después de años de ruptura diplomática y confrontación política.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, Trump y Rodríguez abordaron, entre otros asuntos, la reestructuración de la deuda venezolana. El gobierno y la petrolera estatal PDVSA acumulan alrededor de $60,000 millones de dólares en bonos en situación de impago, mientras analistas calculan que las obligaciones totales del país podrían alcanzar entre $150,000 millones y $200,000 millones de dólares. Washington sostiene que el proceso de transformación política venezolano debe culminar en elecciones libres y justas.

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