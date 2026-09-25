Tras 58 muertes bajo custodia de ICE, Homan desafía críticas y dice: “No nos vamos a ir”

La muerte de un costarricense de 36 años bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) elevó a al menos 58 el número de personas fallecidas bajo custodia migratoria desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, según el seguimiento realizado por AP.

El caso de Carlos Josué Marchena Marchena, quien murió el 18 de septiembre en el Winn Correctional Center, en Luisiana, volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones de detención y la atención médica que reciben los inmigrantes detenidos por ICE.

Pero mientras aumentan las preguntas sobre la actuación de la agencia, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, lanzó un mensaje desafiante durante un evento del Departamento de Justicia (DOJ) celebrado el en Washington.

“Vamos a seguir presionando. No vamos a disculparnos. Pueden odiarnos todo lo que quieran, no vamos a irnos a ningún lado” y añadió “Los gobernadores de las ciudades santuario pueden decir que los estoy amenazando, que, ya saben, Homan es un racista, que es, ya saben, un nazi. Digan lo que quieran de mí, me importa un [insulto]” .

La declaración fue pronunciada durante la cumbre del DOJ sobre víctimas de delitos violentos, donde Homan defendió la continuidad de las operaciones de ICE en todo Estados Unidos. Según el reporte de The Hill, el funcionario aseguró que la agencia continuará con sus labores pese al creciente escrutinio sobre sus operaciones.

La muerte que llevó el conteo a 58

De acuerdo con AP, Marchena fue encontrado inconsciente el 18 de septiembre en el centro de detención de Winn. El personal realizó maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde fue declarado muerto.

Su hermana, su novia y un detenido que se encontraba en una celda cercana dijeron a AP que Marchena se había quejado de recibir de manera irregular sus inyecciones de insulina, además de tener problemas con las comidas y el acceso al agua mientras era trasladado entre distintos centros de detención.

La familia señaló que padecía diabetes tipo 1 y que su condición se deterioró después de llegar a Winn. Sin embargo, la causa oficial de su muerte todavía está pendiente de un examen médico adicional.

ICE rechazó que hubiera existido una falta de atención médica. En un comunicado citado por la agencia afirmó: “Marchena recibió la atención médica apropiada y fue atendido por profesionales de la salud”.

El centro donde murió también había sido señalado recientemente por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional por incumplimientos relacionados, entre otros aspectos, con la atención médica.

Homan promete que ICE seguirá adelante

Las declaraciones de Homan se producen en un momento de creciente atención sobre las operaciones de ICE, que durante el gobierno de Trump ha incrementado las detenciones y deportaciones.

El funcionario también dijo que la agencia continuará concentrando recursos en las llamadas ciudades santuario y que hará cumplir las leyes migratorias “sin disculpas”.

“Les aseguro que seguiremos haciendo el trabajo todos los días en todo el país”, afirmó Homan.

La frase llega apenas días después de que la muerte de Marchena se convirtiera en la número 58 registrada por la agencia antes citada desde enero de 2025. La cifra corresponde al conteo periodístico de la agencia y no a una estadística anual única publicada por el gobierno estadounidense.

Mientras continúan las investigaciones sobre el fallecimiento del costarricense, la postura de Homan deja claro que el gobierno de Trump mantiene su intención de continuar con la estrategia de control migratorio, detención y deportación, aun frente al escrutinio generado por los casos ocurridos bajo custodia de ICE.

Trump's Border Czar Tom Homan, following the 58th death in ICE custody:



We're not gonna apologize. You can hate us all you want, we're not going anywhere. ICE will continue pic.twitter.com/cecG6xbeoi — Headquarters (@HQNewsNow) September 24, 2026

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