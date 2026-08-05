Familias y conocidos de jóvenes hispanos son los más afectados por las políticas migratorias de Trump, revela encuesta

La Generación Z entre hispanos afirma conocer a la mayor cantidad de personas, familiares o amigos, afectados por las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

El 61% de la Generación Z conoce personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump, como las redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o los trámites ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), según una encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión.

“Los votantes de la Generación Z tienen más probabilidades que los votantes mayores de conocer personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias, y este patrón es más marcado entre la Generación Z hispana”, indica el informe.

El 50% de los votantes de la Generación Z, en general, expresó una situación similar.

“Esto es importante porque los votantes hispanos más jóvenes pueden percibir los mensajes sobre inmigración a través de una perspectiva más inmediata: la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, las conexiones sociales y el riesgo percibido”, añade el reporte.

Los millennials son la segunda generación que expresó una mayor cercanía a las consecuencias de las políticas migratorias de Trump, con un 48% entre los hispanos y un 39% entre los votantes en general.

El 36% de la Generación X hispana reveló que ellos, sus familias o algún conocido se han visto afectados por las políticas migratorias de Trump, cifra que asciende al 22% entre los votantes generales de esta generación.

“Para los votantes hispanos, la inmigración puede abarcar tanto un marco político como un marco comunitario: control fronterizo, debido proceso, conducta de las autoridades, vínculos familiares y confianza”, añade el informe.

Crédito: Impremedia

Afectación similar entre demócratas y republicanos

El impacto negativo de las políticas migratorias de Trump —deportaciones masivas y cambios en los procesos legales— ha afectado a los hispanos demócratas y republicanos casi por igual.

El 47% de los hispanos republicanos afirma que algún familiar o conocido se ha visto afectado por las políticas migratorias de Trump. El 54% de los hispanos demócratas reportó la misma situación.

El porcentaje disminuye ligeramente entre los votantes hispanos independientes, situándose en el 42%.

“Tienen que sacar a ICE de las calles; están aterrorizando a la gente. Las noticias de ayer fueron terribles; nadie merece morir así”, dijo una mujer hispana del grupo de 25 a 34 años, cuando se ahondó entre algunos encuestados sobre el tema.

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Los republicanos apoyan las redadas de ICE, incluso en las escuelas

Aunque los votantes republicanos hispanos reconocen el impacto negativo de las políticas migratorias, la mayoría apoya las políticas actuales en la frontera (71%).

Estos votantes también se muestran reacios a rechazar el bloqueo de las solicitudes de asilo en la frontera (18%) o a criticar las medidas de control migratorio que incluyen redadas en escuelas, iglesias y hospitales (28%).

Solo el 28% de los votantes demócratas hispanos y el 29% de los independientes apoyan las políticas actuales de seguridad fronteriza.

El 55% de los demócratas desaprueba el bloqueo de las solicitudes de asilo o el reasentamiento de refugiados, y el 42% de los independientes también.

Además, el 61% de los demócratas desaprueba las acciones de ICE —u otras agencias— contra las comunidades inmigrantes, incluidas las redadas en escuelas, iglesias y hospitales. El 48% de los votantes independientes opina lo mismo.

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“Los datos muestran una clara división entre los votantes que priorizan el control fronterizo y aquellos más preocupados por el debido proceso, la conducta de las fuerzas del orden y la confianza de la comunidad”, señala el informe.

También destaca que “la inmigración no puede reducirse a una cuestión partidista” y que los políticos deberían dirigirse a los votantes teniendo en cuenta esta tendencia.