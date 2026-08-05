ICE bate récord histórico en julio con 51,000 arrestos tras intensificar operativo nacional: DHS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio el mayor número de arrestos en un solo mes desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al detener a unas 51,000 personas, de acuerdo con datos confirmados por un alto funcionario de la agencia y fuentes familiarizadas con las cifras.

El aumento refleja la intensificación de la estrategia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha presionado para elevar el ritmo de las detenciones hasta alcanzar un promedio de 2,000 arrestos diarios. En junio, ICE ya había reportado alrededor de 43,000 detenciones, una cifra que entonces representaba un máximo durante el actual gobierno.

Aunque los datos de julio aún no han sido publicados oficialmente por el DHS, diversas fuentes coinciden en que representan el mayor volumen de arrestos registrado en un solo mes en la historia de la dependencia.

El incremento también coincide con una expansión de los operativos migratorios en distintos puntos del país, incluidos los aeropuertos. Según información de la agencia, durante julio más de 30 personas fueron detenidas en terminales aéreas como parte de las nuevas acciones de control migratorio.

ICE arrests hit record high in July?https://t.co/NUgoo4DIJT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 4, 2026

Crecen las detenciones en aeropuertos y otros puntos del país

Abogados especializados en inmigración han advertido que algunas de las personas arrestadas en los aeropuertos contaban con permisos de trabajo vigentes o con documentos de libertad condicional (“parole”) válidos, además de no tener antecedentes penales.

“El DHS revirtió la nefasta política de la era Biden que permitía a los inmigrantes indocumentados viajar por todo el país”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. “Bajo la presidencia de Trump, el DHS no tolerará más esta práctica. Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”.

Hasta el momento, el DHS no ha respondido públicamente a solicitudes de comentarios sobre las cifras récord de arrestos reportadas durante julio. En junio, la dependencia informó que el total de deportaciones realizadas durante el actual año fiscal ascendía a 356,389, de acuerdo con estadísticas oficiales del ICE.

? DHS Markwayne Mullin announces ICE is arresting 4,200 illegal aliens a DAY!



Record 51,000 ICE Arrests in July, breaking Junes record of 42,000.



DHS isn't "stopping deportations" they are only getting started ? pic.twitter.com/S1b3P95jI7 — J (@JayTC53) August 4, 2026

Persisten críticas por el alcance de los operativos

Mientras la administración defiende el endurecimiento de la política migratoria, organizaciones civiles y especialistas han cuestionado el perfil de muchas de las personas detenidas. Un estudio reciente de la Universidad de Colorado en Boulder concluyó que solo el 34% de quienes fueron arrestados por ICE desde enero de 2025 habían sido condenados por algún delito.

La expansión de los operativos también ha generado preocupación por el aumento de incidentes relacionados con el uso de la fuerza. Datos recopilados por el portal The Trace señalan que desde el inicio del actual gobierno se han registrado al menos 30 casos en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho personas fallecidas. Además, unas 55 personas han muerto bajo custodia migratoria, 22 de ellas durante 2026.

En este contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó una investigación independiente sobre las muertes registradas bajo custodia de ICE y cuestionó la “falta de transparencia” en torno a estos casos. Al mismo tiempo, aliados del presidente Trump consideran que las cifras de arrestos aún son insuficientes.

“Las cifras seguirán siendo bajas hasta que la aplicación de la ley en los lugares de trabajo sea el pilar central de la estrategia”, afirmó Mike Howell, presidente del Oversight Project, quien sostiene un litigio para obtener información más detallada sobre las operaciones migratorias del DHS.

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