El eclipse lunar en Piscis tendrá una fuerte influencia en 4 signos del zodiaco

El eclipse lunar en Piscis del 28 de agosto de 2026 promete convertirse en uno de los movimientos astrológicos más intensos del cierre del verano.

Aunque todos los signos del zodiaco podrían sentir de alguna manera su energía, las predicciones astrológicas señalan que cuatro signos en particular vivirán este proceso con mayor fuerza: Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario.

La razón está relacionada con su naturaleza mutable, dicen predicciones de Vogue Adria.

Estos cuatro signos pertenecen a la modalidad mutable del zodiaco, una cualidad asociada con la adaptación, los cambios, las transiciones y la capacidad de cerrar un ciclo para comenzar otro.

Por ello, mientras algunos podrían percibir el eclipse como un momento de reflexión, para Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario podría representar un verdadero punto de inflexión.

1. Virgo

El eclipse lunar llega durante la temporada de Virgo, por lo que este signo podría vivir una etapa especialmente reveladora en sus relaciones personales y profesionales.

Virgo tendrá que preguntarse si los límites que ha establecido realmente protegen su bienestar.

También podría cuestionar qué espera de una pareja y si la persona en la que ha invertido tanto tiempo y energía es realmente compatible con su futuro.

Si existe una relación que comenzó o adquirió importancia durante los últimos meses, el eclipse podría traer conversaciones o situaciones capaces de mostrar su verdadero potencial.

Para Virgo, este periodo puede servir para observar con mayor objetividad aquello que antes idealizaba.

Los solteros también podrían descubrir qué les ha impedido construir una conexión profunda y permitirse experimentar una mayor vulnerabilidad emocional.

La enseñanza más importante estará relacionada con dejar de complacer constantemente a los demás.

Virgo tendrá que aprender que establecer límites no significa alejar a las personas adecuadas, sino proteger su tiempo, energía y estabilidad.

1. Piscis

Al ocurrir el eclipse lunar en Piscis, este signo podría sentir sus efectos de manera especialmente personal.

Las preguntas relacionadas con la identidad, la imagen y la forma en que desea vivir comenzarán a ocupar un lugar central.

Piscis podría preguntarse si realmente está construyendo una vida que refleja sus deseos o si, por el contrario, ha estado siguiendo expectativas ajenas.

Como signo mutable, Piscis posee una enorme capacidad para transformarse.

Sin embargo, también puede tener dificultades para definir quién es cuando las opiniones o necesidades de otras personas comienzan a influir demasiado.

Durante este eclipse, será importante revisar la relación consigo mismo. La clave estará en no recurrir a viejas formas de escapismo para evitar las emociones incómodas.

El eclipse invita a escuchar profundamente aquello que está ocurriendo en el interior. Piscis podría comenzar a desprenderse de una identidad que ya no le sirve.

El cambio no tiene que ocurrir de un día para otro, pero este periodo puede marcar el inicio de una transformación que será mucho más evidente durante los próximos meses.

2. Géminis

Para Géminis, el eclipse lunar en Piscis puede poner el foco en la carrera profesional, las metas y el equilibrio entre la vida pública y privada.

Este signo podría sentir que el ritmo se ralentiza. Los proyectos pueden experimentar retrasos, los plazos podrían volverse más exigentes y algunas situaciones profesionales podrían generar una sensación de incertidumbre.

Sin embargo, desde la astrología, estas pausas pueden tener un propósito: obligar a Géminis a preguntarse si el camino que está recorriendo realmente le produce satisfacción.

Géminis tendrá que diferenciar entre aquello que considera personalmente exitoso y lo que otras personas esperan de él.

Puede descubrir que está invirtiendo energía en responsabilidades, proyectos o metas que ya no representan lo que realmente desea.

El eclipse también puede llevarlo a establecer límites más claros entre el trabajo y su vida personal.

En el terreno sentimental, algunas personas de Géminis podrían mantener conversaciones importantes sobre el futuro de una relación.

Los solteros, por su parte, podrían sentir un deseo más fuerte de construir un vínculo estable y pensar en relaciones a largo plazo.

La gran lección será aprender a elegir. No todo lo que aparece en su camino merece su atención.

3. Sagitario

Para Sagitario, el eclipse lunar en Piscis puede activar asuntos relacionados con el hogar, la familia, las relaciones cercanas y la necesidad de encontrar estabilidad emocional.

Aunque Sagitario suele asociarse con la aventura y la libertad, este periodo puede hacerle reconocer la importancia de contar con un espacio y personas que realmente le proporcionen tranquilidad.

El eclipse puede ayudar a Sagitario a observar con mayor claridad quiénes forman parte de su verdadero círculo de confianza.

Algunas relaciones que consideraba cercanas podrían cambiar, mientras que otros vínculos pueden fortalecerse.

También podrían surgir asuntos relacionados con una mudanza, un cambio temporal de residencia, una renovación o el deseo de transformar el espacio donde vive.

La necesidad de limpiar, ordenar, redecorar o crear un ambiente más cómodo puede reflejar simbólicamente un proceso interior.

Sagitario estará definiendo qué significa para él sentirse verdaderamente en casa.

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