Cuándo será el segundo eclipse de agosto 2026 y qué signos necesitan cuidarse

El segundo eclipse de agosto de 2026 llegará el 28 de agosto con un eclipse lunar que, según la astrología, podría marcar un periodo de emociones intensas, revelaciones y cierre de ciclos.

Después del eclipse solar del 12 de agosto, este fenómeno completa una temporada especialmente importante para quienes siguen las predicciones zodiacales.

En astrología, los eclipses suelen interpretarse como momentos de transición.

No necesariamente significan que algo vaya a ocurrir de forma repentina, pero pueden simbolizar situaciones que alcanzan un punto culminante o asuntos pendientes que finalmente exigen atención.

Por eso, los días previos al eclipse lunar del 28 de agosto de 2026 podrían ser una oportunidad para actuar con mayor prudencia, especialmente para Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, dijo el sitio The Economic India Times.

¿Por qué es importante el eclipse lunar del 28 de agosto?

A diferencia de un eclipse solar, que ocurre durante una Luna nueva, un eclipse lunar sucede durante la Luna llena, cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y su sombra se proyecta sobre nuestro satélite natural.

En astrología, los eclipses tienen un significado simbólico relacionado con culminaciones, revelaciones y transformaciones.

La cercanía del eclipse del 28 de agosto con el solar del 12 de agosto hace que esta temporada sea especialmente llamativa para quienes siguen el horóscopo.

Los 4 signos que deben tener cuidado antes del eclipse lunar

1. Piscis

Piscis podría ser uno de los signos más sensibles durante los días previos al eclipse. Algunas conversaciones o situaciones pendientes podrían despertar emociones que llevaban tiempo guardadas.

El riesgo está en interpretar comentarios pequeños como problemas mucho mayores.

Una palabra mal entendida podría convertirse en una discusión innecesaria, especialmente en relaciones sentimentales o amistades.

La recomendación astrológica para Piscis es sencilla: hacer una pausa antes de responder.

Si una conversación resulta demasiado intensa, esperar unas horas puede ayudar a distinguir entre una reacción emocional y un problema realmente importante.

Este periodo también puede servir para comprender qué relación o situación necesita una solución definitiva.

2. Virgo

Virgo podría sentir una fuerte necesidad de poner todo en orden antes del eclipse lunar. Sin embargo, no todos los problemas necesitan resolverse inmediatamente.

En el ámbito profesional, algunas conversaciones podrían generar tensión si las expectativas entre compañeros o superiores no están suficientemente claras.

Por ello, conviene preguntar antes de asumir y revisar cuidadosamente cualquier información. Las finanzas también requieren prudencia.

Evita realizar compras importantes o aceptar compromisos económicos únicamente porque alguien te presione.

El eclipse puede ser un buen momento para revisar tus prioridades financieras, pero no necesariamente para actuar de manera impulsiva.

3. Géminis

Géminis podría experimentar una etapa de inquietud mental. Varias ideas, proyectos y posibilidades podrían competir simultáneamente por su atención.

Esta energía puede resultar positiva para la creatividad, pero también dificultar la toma de decisiones. Intentar hacerlo todo al mismo tiempo podría terminar agotando al signo.

Las relaciones también serán un punto importante. Géminis debería evitar asumir lo que otra persona piensa o siente.

Una conversación directa será mucho más efectiva que interpretar silencios, mensajes o gestos. Antes del eclipse lunar del 28 de agosto, la clave estará en priorizar y comunicar con claridad.

4. Sagitario

Sagitario podría sentir unas ganas enormes de cambiarlo todo. La carrera profesional, las finanzas o incluso la vida personal podrían parecer listas para una transformación radical.

Sin embargo, actuar demasiado rápido podría generar arrepentimientos.

Si aparece una oportunidad importante, conviene estudiar las condiciones, comparar alternativas y pensar en las consecuencias antes de tomar una decisión irreversible.

El periodo previo al eclipse favorece más la revisión que la precipitación. Sagitario no necesita renunciar a sus planes; simplemente debe asegurarse de que el entusiasmo no sustituya al análisis.

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