Eclipse solar del 12 de agosto: lo que significa para tu signo del zodiaco

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos más destacados del mes, desde el punto de vista astrológico.

Este evento ocurre en Leo y, según expertos, abre un periodo de cambios, revelaciones y renovación que podría extenderse durante los próximos 18 meses.

Los eclipses suelen interpretarse como momentos de aceleración, explicó la astróloga especializada Chani Nicholas en su sitio online que lleva su nombre.

Situaciones que permanecían ocultas pueden salir a la luz, algunos procesos pueden llegar a su fin y otras oportunidades aparecen de manera inesperada, agregó.

Y en esta ocasión, la presencia del Nodo Sur en Leo pone el énfasis en aquello que necesitamos soltar para avanzar.

La influencia del eclipse no será igual para todos. Dependiendo del signo zodiacal, el tránsito puede concentrarse en el amor, las relaciones, el dinero, la familia, el trabajo o la identidad personal.

Horóscopo del eclipse solar del 12 de agosto para cada signo

Aries

El eclipse solar puede ayudarte a liberarte de pensamientos negativos que han frenado tu creatividad.

El amor será uno de los temas protagonistas y podrían surgir revelaciones importantes que abran la puerta a un nuevo comienzo.

Tauro

Para Tauro, el eclipse pone el foco en el hogar, la familia y la sensación de seguridad. Podrías cuestionar qué aspectos de tu entorno están limitando tu crecimiento.

Géminis

El eclipse invita a Géminis a replantearse sus ideas y ampliar su visión del mundo.

Viajes, estudios, oportunidades en el extranjero o nuevos proyectos pueden abrir horizontes inesperados.

Cáncer

El dinero y la manera en que administras tus recursos estarán bajo la lupa.

El eclipse puede llevarte a reconocer patrones financieros o emocionales que necesitan cambiar.

Leo

Leo será uno de los signos que podría sentir con mayor intensidad este eclipse, debido a que ocurre directamente en su signo. La identidad y las relaciones estarán estrechamente conectadas.

Virgo

Para Virgo, el eclipse puede sacar a la superficie emociones y miedos que normalmente permanecen ocultos. Será una etapa de introspección y autoconocimiento.

Libra

Libra entra en una etapa de renovación de sus relaciones. El eclipse puede ayudar a identificar vínculos que resultan agotadores y abrir espacio para conexiones más profundas.

Escorpio

Escorpio tendrá la mirada puesta en su futuro profesional. Podrían aparecer nuevos proyectos o una necesidad cada vez mayor de cambiar la manera de trabajar.

Sagitario

La reputación, el trabajo y las relaciones profesionales cobran protagonismo para Sagitario.

Podrían surgir oportunidades de reconocimiento o contactos que impulsen su crecimiento.

Capricornio

El eclipse pone el foco en las finanzas personales y la independencia. Nuevas fuentes de ingresos podrían impulsar una sensación de libertad, pero también será necesario revisar los miedos relacionados con la seguridad económica.

Acuario

Acuario comienza un periodo de transformación en sus relaciones y en su identidad.

El eclipse puede ayudarte a reconocer qué vínculos ya no contribuyen a tu bienestar.

Piscis

Para Piscis, el eclipse puede marcar una renovación profunda en el ámbito profesional y en sus rutinas. Las relaciones laborales agotadoras podrían llegar a un punto de definición.

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