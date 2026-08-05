Qué signos del zodiaco son más espirituales: del más al menos creyente

La espiritualidad es un aspecto que muchas personas consideran fundamental en sus vidas, mientras que otras prefieren mantener una visión más racional y práctica del mundo.

Para la astrología, esta diferencia también puede estar relacionada con las características propias de cada signo del zodiaco, ya que algunos muestran una mayor sensibilidad hacia lo intangible, el karma, la energía y las creencias espirituales.

Aunque la fe y las creencias dependen de la historia, cultura y experiencias personales de cada individuo, los astrólogos sostienen que existen signos que, por naturaleza, sienten una conexión más profunda con el plano espiritual.

Desde quienes confían plenamente en la intuición y las fuerzas del universo hasta aquellos que solo creen en lo que pueden comprobar, este ranking revela cuáles son los signos más espirituales del zodiaco.

1. Piscis

Piscis ocupa el primer lugar como el signo más espiritual del zodiaco. Los astrólogos consideran que posee una sensibilidad extraordinaria hacia las energías, el karma y el crecimiento interior.

Su naturaleza intuitiva lo lleva a confiar en aquello que no siempre puede explicarse con palabras.

Muchas personas nacidas bajo este signo encuentran en la meditación, la introspección o las prácticas espirituales una forma de comprender mejor su propósito de vida.

2. Sagitario

En el segundo puesto aparece Sagitario, un signo impulsado por la curiosidad y el deseo permanente de aprender.

Su búsqueda de conocimiento no se limita a lo académico. También suele interesarse por distintas filosofías, religiones y corrientes espirituales que amplían su visión del mundo.

3. Escorpio

Escorpio ocupa el tercer lugar gracias a su fascinación por los temas relacionados con el ocultismo, los misterios del universo y las transformaciones personales.

Aunque mantiene una actitud práctica en muchos aspectos, también cree que existen fuerzas invisibles capaces de influir en la vida cotidiana.

4. Cáncer

La sensibilidad emocional convierte a Cáncer en uno de los signos con mayor inclinación espiritual.

Cuando atraviesa momentos difíciles, suele buscar consuelo en la fe, la oración o las creencias que le permitan comprender aquello que escapa de su control.

5. Acuario

Acuario ocupa una posición intermedia porque combina una mentalidad innovadora con cierto interés por el plano espiritual.

Sin embargo, prefiere encontrar soluciones mediante sus propias capacidades antes que depender completamente de fuerzas superiores.

6. Leo

Leo también aparece en esta zona del ranking. Aunque no suele involucrarse profundamente con temas espirituales, puede acercarse a la fe durante momentos especialmente complejos o cuando necesita encontrar fortaleza emocional.

7. Virgo

Virgo mantiene una postura analítica frente a las creencias espirituales. Puede sentirse atraído por la meditación o visitar espacios religiosos, pero generalmente prioriza el pensamiento lógico antes que la fe.

8. Libra

Libra posee una espiritualidad discreta. Si bien reconoce la posibilidad de una fuerza superior, rara vez convierte ese aspecto en el centro de su vida diaria.

9. Tauro

Tauro destaca por su carácter estable y realista. Prefiere enfocarse en aquello que puede construir mediante esfuerzo constante, aunque conserva cierta apertura hacia la idea de una fuerza divina.

Su espiritualidad suele expresarse de forma sencilla y sin grandes demostraciones.

10. Aries

Aries ocupa uno de los últimos lugares porque rechaza cualquier tipo de imposición relacionada con la espiritualidad.

Para este signo, la conexión con lo divino debe surgir de manera completamente voluntaria. Su energía está orientada principalmente hacia la acción y la conquista de objetivos concretos.

11. Capricornio

Capricornio reconoce la posibilidad de un plano espiritual, pero considera que el éxito depende principalmente del trabajo, la disciplina y la responsabilidad.

Por ello, rara vez recurre a prácticas espirituales como parte de su rutina cotidiana.

12. Géminis

Los astrólogos consideran que suele confiar únicamente en aquello que puede observar o comprobar.

Su curiosidad intelectual lo lleva a cuestionar las creencias espirituales y a buscar explicaciones racionales antes que sobrenaturales.

No obstante, también señalan que determinadas experiencias personales podrían modificar su percepción con el paso del tiempo.

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