El color de vela que le da suerte a tu signo del zodiaco

Las velas han sido utilizadas desde hace años como herramientas espirituales para manifestar deseos, atraer energías positivas y fortalecer la conexión con el universo.

Más allá de iluminar un espacio, muchas tradiciones esotéricas consideran que el color de una vela puede potenciar determinadas intenciones, especialmente cuando se combina con la energía de la astrología.

Si alguna vez has pedido un deseo al soplar las velas de un pastel de cumpleaños, ya has participado en uno de los rituales más populares relacionados con este elemento.

Sin embargo, no necesitas esperar una fecha especial para manifestar tus sueños.

Según la astrología, cada signo del zodiaco tiene un color de vela que armoniza con su energía y un día específico de la semana en el que su poder alcanza el máximo potencial.

Conocer qué vela corresponde a tu signo puede ayudarte a enfocar tus intenciones relacionadas con el amor, el dinero, la salud, la protección o el crecimiento personal.

Aries: vela roja

Los nacidos bajo el signo de Aries encuentran en la vela roja una aliada para fortalecer su determinación, entusiasmo y valentía.

Este color representa la energía, la acción y el liderazgo que caracterizan a este signo de fuego.

La astrología recomienda encenderla los martes, día asociado con su planeta regente, Marte, mientras se visualizan los objetivos que se desean alcanzar.

Tauro: vela verde

Para Tauro, la vela verde simboliza estabilidad, abundancia y crecimiento. Su energía favorece la paciencia necesaria para alcanzar metas importantes sin perder la calma.

El mejor momento para realizar este ritual es cada lunes, enfocando la intención en la prosperidad y el bienestar.

Géminis: vela amarilla

La vela amarilla es la más favorable para Géminis, ya que potencia la comunicación, la creatividad y las oportunidades económicas.

Encenderla los miércoles ayuda a canalizar nuevas ideas y atraer proyectos exitosos.

Cáncer: vela blanca

Los nacidos bajo Cáncer encuentran en la vela blanca un símbolo de pureza, paz y protección familiar. Se recomienda prenderla los lunes para fortalecer la armonía del hogar y atraer tranquilidad emocional.

Leo: vela naranja

La energía radiante de Leo combina perfectamente con la vela naranja, relacionada con la creatividad, el reconocimiento y el crecimiento profesional.

El domingo es el día ideal para encenderla y pedir éxito en proyectos personales o laborales.

Virgo: vela marrón

En el caso de Virgo, la vela marrón ayuda a fortalecer la disciplina, el orden y la seguridad económica. Los martes son considerados el mejor momento para realizar este sencillo ritual.

Libra: vela rosa

La vela rosa representa el equilibrio, la armonía y el afecto que tanto valoran los nacidos bajo Libra. Encenderla los viernes favorece los deseos relacionados con el amor, la amistad y la convivencia familiar.

Escorpio: vela violeta

Los intensos procesos de cambio que vive Escorpio encuentran apoyo en la vela violeta, símbolo de evolución espiritual e intuición.

La astrología aconseja utilizarla los domingos para potenciar transformaciones personales.

Sagitario: vela morada

Para Sagitario, la vela morada fortalece la expansión, los sueños y las metas de largo plazo.

También debe encenderse los domingos para atraer oportunidades y crecimiento personal.

Capricornio: vela verde

La vela verde oscuro conecta con la estabilidad que caracteriza a Capricornio. Su energía favorece la salud, el equilibrio emocional y la tranquilidad. El mejor momento para prenderla es el jueves por la noche.

Acuario: vela azul marino

Los nacidos bajo Acuario encuentran en la vela azul marino una fuente de serenidad, claridad mental y equilibrio emocional.

Una ventaja para este signo es que puede encenderla cualquier día de la semana según sus necesidades.

Piscis: vela verde claro

La sensibilidad de Piscis se beneficia con la energía de la vela verde claro, capaz de transformar la tristeza en esperanza y fortalecer el bienestar emocional.

Los domingos son el momento más favorable para realizar este ritual.

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