Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 15 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” avanza y pronto se conocerá el nombre de la tercera persona eliminada del reality show de Televisa/Univision. Ahora, la tabla de nominación quedó con seis participantes: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

Moisés Peñaloza quedó fuera de la nominación después de ganar la salvación. En la última encuesta independiente de Vaya Vaya, Peñaloza estaba en el último escalón de las votaciones.

¿Cómo van las votaciones?

Sin Peñaloza en la tabla, continúan Memo Schutz y Masad Altamimi están en la cima con 22 % de apoyo. Después le sigue Flor Vigna con 20 % y en la tercera posición están Yanet García, Luis Chaparro y Arantza Ruiz.

Esto significa que tanto Yanet García como Luis Chaparro y Arantza Ruiz estarían en peligro de ser eliminados.

Encuesta Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya / Facebook.

Hasta ahora, en la competencia se han despedido dos participantes la actriz Ximena Herrera y el influencer de origen uruguayo Fede Vigevani. Sin embargo, esta vez ocurrió una dinámica diferente en el programa de telerrealidad porque Mariana Ochoa (la primera eliminada por votación de la temporada) y Herrera fueron enviadas al exilio.

Es decir, tuvieron que convivir juntas en un lugar mucho más diminuto y alejado de la casa principal. Después, el público votó por Ochoa para regresar a la casa y después Fede fue expulsado por “La Jefa”.

Se cree que el influencer entró en calidad de infiltrado y cumplió su función dentro del reality.

“La Casa de los Famosos” es un programa de telerrealidad que tomó inspiración del reality show “Gran Hermano”.

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