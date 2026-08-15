Christopher Landau respondió al hijo de López Obrador tras reclamar la cancelación de su visa

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó con un mensaje sarcástico en redes sociales luego de que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informara que el gobierno estadounidense le retiró la visa para ingresar a ese país.

López Beltrán dio a conocer el retiro de su visa el jueves 13 de agosto, mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump.

En el documento señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, y a Landau como los funcionarios que habrían ordenado la cancelación del permiso. Calificó la medida como política y sostuvo que no existen pruebas de que haya cometido algún acto delictivo que justificara la decisión.

Un día después, Landau respondió indirectamente a la polémica. Al reaccionar en X a una publicación relacionada con posibles cancelaciones de visas sin previo aviso, el funcionario estadounidense escribió: “¿Están disfrutando el show?… Rellenen sus palomitas, van a amar la siguiente parte”, acompañado de una imagen estilo meme.

El mensaje fue interpretado como una advertencia de que podrían producirse nuevas acciones relacionadas con visas.

Landau ya había adoptado anteriormente el apodo de “El Quitavisas” en redes sociales y ha utilizado el humor y los memes para referirse a decisiones de política migratoria de Estados Unidos.

La reacción de Landau elevó la tensión política alrededor del caso de López Beltrán.

Mientras el hijo del expresidente acusa a funcionarios de Washington de utilizar medidas migratorias con fines políticos, desde Estados Unidos el funcionario respondió con un mensaje que, sin mencionar directamente a López Beltrán, mantuvo abierta la expectativa sobre posibles decisiones posteriores.

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