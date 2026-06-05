¿Qué dice el Departamento de Estado sobre el retiro de visas de dos gobernadores de México?

Sin explicarlo en forma directa, el Departamento de Estado deja entrever que se pudo suspender la visa a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Este diario preguntó a las autoridades estadounidenses confirmar si se retiró la visa a ambos gobernadores de México, citando los reportes periodísticos. Los nombres de ambos funcionarios fueron integrados en la solicitud formal de información, por lo que la respuesta del Departamento de Estado sería específica sobre estos casos.

“La verificación de antecedentes es un proceso continuo, y los solicitantes [de visas] son evaluados antes, durante y después de la resolución consular”, indicó un portavoz de esa dependencia estadounidense. “Tras la emisión de una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y potencialmente desfavorable, un funcionario consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible para la visa“.

El Departamento de Estado enfatizó que hay una revisión constante de las visas y el hecho de tenerla vigente no significa que una persona es admisible, ya que puede haber nuevos elementos para bloquear el permiso.

“La Administración Trump protege a nuestra nación y a sus ciudadanos al mantener los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través de nuestro proceso de visas”, agregó el portavoz.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México afirma que el gobierno del presidente Donald Trump no ha informado oficialmente sobre el retiro de las visas, pero la autoridad estadounidense no abordó tal reporte.

Los casos de Durazo y Villarreal tomaron relevancia luego de que Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative– publicaran un reporte que señala que ambos gobernadores mexicanos perdieron sus visas de ingreso a EE.UU., pero tienen un permiso especial, conocido como “Significant Public Benefit Parole” o “Permiso por un Beneficio Público Significativo”, el cual se establece bajo la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), para extranjeros que atienden asuntos específicos y de interés para el gobierno estadounidense, incluidas investigaciones judiciales.

Ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron a este diario que ambos funcionarios mexicanos tienen tal “parole”.

David Fisher, el periodista que publicó la investigación, dijo a este diario que sus fuentes le confirmaron que Durazo y Villarreal tienen el permiso especial referido.

“Están bajo investigación en Estados Unidos y se han revocado sus visas y tienen un permiso digamos especial, que se llama, es un Significant Public Benefit Parole, que se llama, un beneficio al público significativo, lo cual quiere decir que es un beneficio para Estados Unidos, para autoridades de Estados Unidos”, afirmó.

Villarreal mostró su visa este viernes en una conferencia de prensa en México, pero una fuente federal en EE.UU. indica que no siempre que se cancela una visa el documento es retirado, simplemente es cancelado y la persona se vuelve inadmisible. Villarreal no confirmó que ha logrado ingresar a EE.UU. con esa visa que mostró.

El reporte abona a las investigaciones adelantadas por el gobierno de Trump contra políticos mexicanos y su posible colusión con el crimen organizado.