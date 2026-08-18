Nueva plataforma de Fuerza Migrante brinda ayuda financiera, legal y de salud a mexicanos en Estados Unidos

El martes por la mañana, Fuerza Migrante, una organización que impulsa el desarrollo económico y la participación cívica a través de la educación para fortalecer a la comunidad mexicana binacional, presentó una nueva plataforma de servicios digitales que busca brindar recursos financieros, legales y de salud mental a mexicanos en Estados Unidos y en su país de origen.

Lo que impulsó al grupo de organizaciones y representantes a crear la plataforma fue el endurecimiento actual de las políticas migratorias y el clima de incertidumbre que enfrentan miles de familias mexicanas y latinas en Estados Unidos. Este esfuerzo se realizó en coordinación con diversas organizaciones mexicanas en Estados Unidos y con distintos municipios de la República mexicana. En esta primera etapa, se unen los estados de Morelos, Jalisco y Querétaro para implementar programas de atención para sus comunidades.

“Principalmente, el objetivo es atender, ofrecer servicios y ayudar a nuestras familias aquí en los Estados Unidos, igual que en México”, dijo Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante. “La plataforma ofrece servicios gratuitos y nos va a permitir acompañar a nuestra comunidad para que pueda ser atendida en necesidades muy específicas que tenemos. Es un esquema de apoyo para la comunidad”.

La organización se presentó en el restaurante Oaxaqueño Guelaguetza en Los Ángeles el martes, donde dio detalles de los ocho programas de TodosM que la comunidad podrá utilizar.

Ayuda médica en ambos países

Uno de ellos es un sistema de salud para la comunidad latina en Estados Unidos con servicios médicos de calidad a precios accesibles. Esto incluye acceso a un médico en ambos países las 24 horas del día, recetas médicas válidas en farmacias cercanas a tu domicilio, descuentos en medicamentos de hasta el 70% sobre su precio de lista y ser atendido por doctores que hablan ambos idiomas.

“Esta ventanilla ofrece a todos nosotros que no tenemos seguro de atención médica; además, incluye servicios de salud mental, que tanto se necesitan en estos tiempos”, dijo Teresa Vivar, presidenta de Lazos América Unida. “Padres que necesitan terapia familiar pueden acudir a estos servicios, disponibles para ellos, con precios reducidos de hasta 119 al año”.

Teresa Vivar, presidenta de Lazos América Unida, habla sobre los servicios médicos a los que la comunidad puede acceder a través de la plataforma. Crédito: Janette Villafana

Sistema de inclusión financiera

Otro de los servicios es la apertura de una cuenta bancaria, con la que podría transferir dinero desde Estados Unidos a su cuenta en México sin costos adicionales. Algo que reduce los costos del envío de remesas.

“Se habla mucho en México de lo que mandamos de dinero, pero no se habla del costo de esos envíos”, dijo Meza. “Se pagaron cerca de mil millones de dólares el año pasado en puras comisiones por la transferencia de recursos económicos; esto cambiará eso”.

La plataforma no solo ayuda a administrar tu dinero con facilidad, sino pero también te permite pagar tus impuestos, recibos de luz y otras cosas sin tener que viajar a México para hacerlo.

“La gente siempre ha tenido problemas con su manejo del dinero, ya sea cuando intenta enviar dinero a su país o cuando quiere pagar incluso recibos (como agua, luz o telefóno) en México desde los Estados Unidos”, dijo Jorge Elizondo, coordinador de implementación de programas de la Costa Oeste. “Esta aplicación tiene herramientas para recibir, administrar y mover recursos entre Estados Unidos y México y facilita todo porque se puede hacer desde tu celular”.

Asistencia en repatriación y servicios funerarios

La nueva plataforma, fácilmente accesible por internet o desde el celular, también apoya a las familias mexicanas y latinoamericanas en los momentos más difíciles, como repatriar a un ser querido desde Estados Unidos a su país de origen.

TodosM respalda el proceso de repatriación realizado por Aria Asistencias, empresa con una de las redes funerarias más amplias en México y con experiencia en repatriaciones internacionales, para ayudar a un familiar a prevenir y proteger a tu familia en caso de deceso, con una asistencia segura, accesible y completa las 24 horas del día.

Otros servicios incluyen asistencia legal. A través de la alianza con TodosM, SEJUMERE (Servicios Jurídicos para Mexicanos en el Exterior) ofrece una primera orientación legal gratuita para que las personas conozcan mejor su situación, identifiquen posibles vías legales y tomen decisiones informadas. Su objetivo es combatir los abusos, engaños y malas prácticas que históricamente han afectado a las personas migrantes al contratar servicios jurídicos sin información suficiente, referencias confiables ni acompañamiento institucional.

Más allá de eso, también ofrecen servicios para conseguir planes de teléfono para conectarse en ambos países a precios reducidos, ayuda para la adquisición de propiedades con certeza jurídica y mucho más.

Para más información de TodosM y tener acceso a todos los servicios visite: todosm.com/#inicio

Muy pronto, TodosM estará disponible en una aplicación para celular.