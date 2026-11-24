Puerto Rico se vistió de gala gracias al Miss Universe en su edición 75, el cual se llevó a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan. 116 candidatas compitieron para coronarse con la Miss Universo de la edición diamante. El evento contó con un elenco de lujo en la conducción, la cual estuvo liderada por Carlos Adyan y Jacqueline Bracamontes. Junto a ellos: Clovis Nienow, Aleyda Ortiz y Jessica Carrillo.

Esta noche “La Isla del Encanto” vio cómo Jennifer Barreto construyó su camino rumbo a la ansiada corona. En La Opinión conversamos previamente con ella, para conocerla y entender su proceso en este ambicioso certamen de belleza.

Así se vivió la competencia esta noche…

Para este año, la competencia contó con varias candidatas que se perfilaban como grandes favoritas a la corona del Miss Universo. Hablamos de Miss Filipinas, Venezuela, Puerto Rico, Francia y Cuba.

Aunque también es cierto que en determinados eventos empezaron a destacarse misses como las de Nicaragua, Nueva Zelanda, Chile, Colombia, Costa Rica y República Independiente del Congo, sin embargo, las favoritas para el “top five” estaban claras para el público.

En la imagen, las delegadas que compiten por la máxima corona del Miss Universe 2026. / Foto de AP / Alejandro Granadillo. Crédito: Alejandro Granadillo | AP

¡El top 12 estuvo liderado por Chile!

Ahora bien, siendo Puerto Rico la sede del certamen, la presión se hizo sentir en cada caminata de su delegada. Y después del desfile en traje de baño, el top 12 trajo sorpresas, realmente inesperadas.

Las delegadas que avanzaron fueron: Miss Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Independiente del Congo y Francia. Para este momento, la corona del Miss Universo parecía tener un aroma latino, siendo mayoría en este top.

Las doce por nombre y país:

Chile (Dominga López),

Estados Unidos (Justus Kelley)

República Dominicana (Melissa Núñez)

Nueva Zelanda (Georgia Waddington)

Cuba (Mia Donadio)

Puerto Rico (Jennifer Barreto)

Filipinas (Beatrice Millan-Windorski)

Colombia (María Alejandra López)

Nicaragua (Jasmine Blandford)

Venezuela (Clara Vegas)

República Democrática del Congo (Jessica Kalambayi)

Francia (Garance Authié)

Rumbo a la final del certamen, el escenario contó con la presencia de varias de las reinas más icónicas del Miss Universo, entre las que se destacaron Victoria Kjær Theilvig, Fátima Bosch, Zuleyka Rivera, Sheynnis Palacios y Alicia Machado, entre otras.

Llegados a este punto, se esperaban los desfiles en vestidos de noche y la gran pregunta frente al jurado. Después de esto, solo cinco pasarían a la final. Rumbo a esos momentos, los vestidos más sorpresivos de la noche estuvieron a cargo de Francia, República Dominicana, Puerto Rico, República Democrática del Congo, Filipinas, Venezuela y Cuba.

Filipinas avanzó en primer lugar para el top cinco; después llegó el turno de Nueva Zelanda, que avanzó y se destacó en las preliminares. Miss Venezuela entró al top cinco como una de las grandes favoritas de la noche. Pero la competencia se puso complicada cuando anunciaron a Miss República Dominicana. Y para cerrar con broche de oro, Miss Puerto Rico cerró el “top five” más espectacular, en donde tres candidatas son latinas.

Las preguntas y el nerviosismo de Miss Puerto Rico…

En el momento de las preguntas, quien sirvió competencia fue Miss Filipinas, seguida de Miss Venezuela. Ambas han respondido de acuerdo a la pregunta. Y así también Miss República Dominicana. La competencia hasta este momento se veía pareja, a excepción de la respuesta que brindó Nueva Zelanda.

Llegó el momento de Puerto Rico y lamentablemente su respuesta fue la peor de todas, probablemente porque la pregunta que le tocó fue la más complicada y esto la puso nerviosa. Le tocó hablar de la inteligencia artificial y, además, respondió en español y, para colmo de males, no saludó a la audiencia. Para este momento, la competencia parecía estar entre Venezuela, República Dominicana y Filipinas.

La segunda y última pregunta sería decisiva. Miss Filipinas abrió este segmento nuevamente, en donde volvió a demostrar ser una excelente oradora. Nueva Zelanda remontaba un poco con esta segunda pregunta. Miss Venezuela llegó y su respuesta, además de humana, fue inteligente. Miss República Dominicana demostró que ella está luchando por esa corona y Miss Puerto Rico también tuvo su momento de remontada. Al responder en inglés, se le vio más segura.

Top cinco:

Puerto Rico

República Dominicana

Venezuela

Filipinas

Nueva Zelanda

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