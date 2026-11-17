La Organización Miss Universo reveló de manera el grupo de personalidades y exreinas de belleza que asumirá la conducción y los comentarios de la edición 75 del certamen de belleza, cuya gala final se celebrará el próximo 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

El reconocido presentador de televisión estadounidense Mario López y la modelo y diseñadora R’Bonney Gabriel, quien se coronó como Miss Universo 2022, serán los encargados de llevar las riendas como los presentadores principales de la noche de coronación.

Por su parte, la transmisión contará con un panel de lujo: la puertorriqueña Dayanara Torres, Miss Universo 1993, aportará su experiencia junto a la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall.

Asimismo, la celebración del 75 aniversario del certamen sumará la participación de otras destacadas exreinas de la belleza universal, como Denise Quiñones (Miss Universo 2001) y Zuleyka Rivera (Miss Universo 2006), consolidando un reencuentro histórico con el público boricua.

El cuadro de personalidades se completa con la presencia del cantante Lance Bass, exintegrante de la emblemática agrupación pop NSYNC.

De acuerdo con Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la organización, la elección de este panel responde al significado de cumplir 75 años de trayectoria. “Celebrar los 75 años de Miss Universo merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización”, destacó el directivo mediante un comunicado.

En paralelo, la cadena hispana Telemundo desplegará su propia cobertura enfocada en la audiencia de habla hispana, la cual estará liderada por personalidades como Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, asegurando una cobertura integral multiplataforma para uno de los eventos televisivos más esperados del año.

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