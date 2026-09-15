María Vargas, Miss México, nos habla de su camino rumbo a la corona del Miss Universo 2027

María Vargas conversó en exclusiva con La Opinión sobre su camino rumbo a la corona del Miss Universo 2027, y detalla su proceso de preparación física y mental para representar a México en la edición número 75 del certamen.

El trabajo y el esfuerzo te van a llevar al lugar en el que mereces estar", María Vargas. – Miss México.

Esta nueva edición se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde Vargas buscará obtener la victoria frente a candidatas de todo el mundo. Y mantener en el poder de su país esta ansiada corona que ahora descansa en la cabeza de Fátima Bosch.

En su reflexiva plática recuerda cómo en algún momento quisieron hacerla sentir que no era suficiente. “Es una fortuna que llevo con responsabilidad”, dice Vargas cuando es consciente de que su vida y sus procesos están a la vista de todos.

Admite que en su camino sí llegó a creer que sus orígenes humildes podían ser un impedimento para alcanzar sus metas. Pero el trabajo realizado hasta hoy la ha hecho entender que “no hay sueños pequeños” y que, aunque el entorno sea adverso, lo importante es tocar las puertas todas las veces que sean necesarias.

María también es honesta en sus metas personales; reconoce que obviamente espera seguir trabajando y que la gente tenga la oportunidad de conocerla a través de lo que ha escrito hasta hoy en libros como “La reina de los problemas”, el cual se encuentra a la venta en plataformas como Amazon.

La nueva representante de Miss México también afirma que en estos momentos busca seguir creciendo, desarrollando su imagen y seguir en este camino de poder trabajar con marcas internacionales. Quiere mantenerse firme en entender que “el trabajo y el esfuerzo te van a llevar al lugar en el que mereces estar”.

¡El “hate” y la resolución!

El trabajo de una mujer que representa a su país en el Miss Universo, en ocasiones, puede ser visto como un rol construido para seguir, para imitar, para tener como modelo. Sin embargo, María es enfática al pedir que no la vean ni la tomen de ese modo. “Simplemente puedo ser un referente”, dice María. “Puedo ser una persona en la cual te puedes apoyar”, acota en la entrevista.

Para esta empresaria, modelo y escritora, es importante que la gente entienda que de su vida y de su camino lo mejor que pueden hacer es tomar las experiencias que más se adapten a las necesidades de quienes decidan verla como referente. Para que todo aquello que no les sea de provecho, simplemente lo desechen. Lo ve incluso como un proceso más sano. Y es que hoy en día los famosos “role model” suelen ser utilizados de manera arbitraria, generando un peso innecesario en las figuras públicas.

Sobre la visión que los haters quieren imponer de la competencia de belleza, María tiene una poderosa reflexión: “Este certamen es un eco de lo que cada persona es. Yo lo estoy viviendo como una maravillosa oportunidad para desarrollarme, darme a conocer. Para llevar un mensaje a las personas que creen que no pueden”.

Disfruta aquí de nuestra conversación con Miss México:

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