Sheynnis Palacios revela cuál es su estado de salud tras abandonar "Top Chef VIP".

La reina de belleza Sheynnis Palacios desestimó las especulaciones que se generaron en torno a su estado de salud tras haber abandonado la competencia culinaria “Top Chef VIP 5” de Telemundo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo protagonizó una dinámica de preguntas y respuestas con la que despejó las dudas de sus fans con respecto al problema que presentó con uno de sus implantes mamarios.

Sheynnis Palacios inició su mensaje agradeciendo a quienes le han expresado sus deseos de pronta recuperación.

“He recibido muchos mensajes preguntándome cómo estoy, cuál es mi estado de salud, si ya me operé y cómo va mi proceso de recuperación… Primero, quiero decirles gracias por escribirme y preguntar cómo estoy. No saben lo muy querida que me han hecho sentir en estos días gracias a sus mensajes lindos y llenos de amor“, se le escucha decir al inicio de su historia.

En este sentido, confirmó que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia que, afortunadamente, fue todo un éxito: “Esta cirugía no solo fue estética, también fue una operación médica”, recalcó.

Pese al trago amargo que representó este problema de salud, se dijo bendecida de poder contar con una red de apoyo que estuvo junto a ella en cada segundo.

“Este tiempo he estado rodeada de amor y cuidado de mis seres queridos. Mi novio viajó desde El Salvador para cuidarme desde el día cero, mi mamá, mi mejor amigo y su mamá, que es como otra mamá para mí, han estado más que al pendiente con sus oraciones, llamadas y palabras de aliento”, comentó.

Otro de los temas que la famosa abordó durante su charla en redes sociales fue su experiencia como participante de Top Chef VIP. Sheynnis Palacios indicó que atesora todos los aprendizajes que recolectó a través del proceso.

“Tengo que decirles que durante el reality estaba súper drenada mental, emocional y físicamente. De verdad mi admiración total para mis compañeros que aún siguen en competencia“, reconoció.

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