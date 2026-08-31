Por esta razón, Sheynnis Palacios abandonó “Top Chef VIP 5”

Mediante un comunicado de prensa, Sheynnis Palacios compartió con su público las razones por las cuales tuvo que abandonar la competencia de “Top Chef VIP 5”. La nicaragüense, también reconocida por ser Miss Universo 2023. Palacios reportó problemas de salud, y es que, según explicó, una prótesis mamaria se le volteó.

Sheynnis asistió a un hospital para ser tratada; lamentablemente, no cumplió con el reposo necesario para que la intervención recibida fuese fructífera. Al sentirse medianamente bien, decidió reintegrarse a la competencia, pero en el transcurso del día los dolores fueron persistiendo al punto de tener que retirarse en medio de las grabaciones.

Aquí parte del comunicado de la modelo: “Quiero contarles personalmente la razón por la que tuve que abandonar la competencia de “Top Chef VIP”. Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”.

Continúa: “La noche anterior al reto de Food Truck estuve en el hospital hasta la madrugada”, contó. “El implante estaba completamente volteado y el equipo del departamento de cirugía tuvo que ayudarme a acomodarlo nuevamente. Me indicaron reposo, pero yo estaba tan emocionada por vivir nuestro segundo reto en exteriores que decidí continuar. En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue“.

Cierra el comunicado destacando que, aunque ella quisiera quedarse en la competencia, “mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo. La situación con el implante continuó empeorando y físicamente me estaba imposibilitando competir de la manera en que yo quería hacerlo“.

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