Republicana María Elvira Salazar lanza campaña que cuestiona deportaciones de Trump ante desencanto del voto latino

La congresista republicana María Elvira Salazar advirtió al presidente Donald Trump que su política de deportaciones está alejando a los votantes latinos que contribuyeron a su triunfo en 2024, en momentos en que el endurecimiento de las medidas migratorias se convierte en un tema de campaña de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Ante el reñido entorno, Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, lanzó un anuncio de campaña en el que habló directamente al mandatario y sostuvo que algunas de las acciones de su Gobierno habían cruzado una línea.

“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias han ido demasiado lejos”, afirmó la legisladora. Después lanzó una advertencia política: “Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”.

A Message to President Trump on Immigration | María Elvira Salazar pic.twitter.com/memcf4jags — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

El mensaje adquiere relevancia por el distrito que representa Salazar, que comprende parte de Miami-Dade y cuya población es 74 % hispana. La republicana busca un cuarto periodo en la Cámara de Representantes y enfrenta al demócrata Eliott Rodriguez en noviembre, de acuerdo con The Washington Post.

Para Martha Arévalo, directora del Central American Resource Center (Carecen), el anuncio refleja un cambio que las organizaciones de apoyo a migrantes han observado entre sectores de la comunidad latina.

“Lo hemos visto en nuestras comunidades, donde votantes latinos han visto que lo que está haciendo este presidente y esta Administración les puede afectar a ellos también”, dijo Arévalo. “Entonces ya la gente está viendo que nos afecta a todos y que afecta a la comunidad en sí, al país totalmente”, agregó.

El peso de las detenciones

Uno de los argumentos centrales utilizados por Salazar fue el crecimiento de las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales.

En su anuncio, la congresista señaló que cerca de 50,000 personas fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante julio y que aproximadamente la mitad no tenía antecedentes penales, un dato que también citó posteriormente CBS News durante una entrevista con la legisladora.

Republican Rep. Maria Elvira Salazar says President Trump was “very receptive” when the two spoke after she warned in a new campaign ad that his immigration enforcement policies risk squandering his gains with Hispanic voters in 2024.



“I certainly hope he listened to what I was? pic.twitter.com/yLPubuXvW1 — Face The Nation (@FaceTheNation) September 20, 2026

Salazar ha cuestionado que la estrategia migratoria coloque bajo el mismo tratamiento a personas acusadas de delitos y a inmigrantes que llevan años trabajando en Estados Unidos.

La legisladora defendió esa distinción el domingo durante el programa “Face the Nation”, de CBS, donde afirmó que la inmigración es un asunto complejo y pidió diferenciar entre criminales y trabajadores sin antecedentes. También sostuvo que algunos asesores de Trump no le están presentando al presidente el panorama completo.

Arévalo consideró que los operativos de ICE también han modificado la percepción de parte de la comunidad latina.

“Cuando tenemos a ICE en nuestra comunidad no están preguntando si eres ciudadano, residente, o una persona indocumentada, es si tú te ves latino, si tú te ves como si fueras migrante, si estás hablando español o lo que sea, te van a arrestar, te van a detener y te van a tratar de una manera inhumana”, sostuvo

La advertencia de Salazar ocurre después del avance que Trump consiguió entre los votantes hispanos en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con el Pew Research Center, Trump obtuvo 48% del voto hispano, frente al 36% que había conseguido cuatro años antes. Kamala Harris recibió 51%, por debajo del 61% alcanzado por Joe Biden en 2020.

Trump mantiene su postura

La advertencia pública de Salazar provocó una respuesta del presidente. “No estoy de acuerdo con ella. Yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí”, declaró.

El mandatario también vinculó la trayectoria electoral de la congresista con su propio respaldo. “María ganó únicamente gracias a mí”, aseguró, al tiempo que defendió la seguridad fronteriza como uno de los factores de su triunfo electoral.

Pese al intercambio público, Salazar descartó posteriormente que exista una ruptura con el presidente.

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