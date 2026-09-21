Nicolas Batum, veterano alero de los Clippers, anuncia su retiro de la NBA

Nicolas Batum decidió poner punto final a su carrera como jugador a los 37 años. El francés se despide después de 18 temporadas en la NBA y tras haber representado durante años a su selección, con la que consiguió dos medallas de plata olímpicas.

El anuncio llegó a través de un video de casi 10 minutos grabado en Pont-l’Éveque, la ciudad francesa donde aprendió a jugar baloncesto. Allí, Batum explicó su decisión frente a su hijo Ayden, de 10 años, y recordó que llegó el momento de dejar atrás la actividad profesional.

“Papá ha terminado de jugar al baloncesto”, le dijo inicialmente al niño.

Después explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión. “Llevo jugando mucho tiempo. He decidido retirarme del básquet por varias razones. Quiero volver a casa y estar contigo. Voy a cuidarte y hacer espacio para otros”.

Batum también hizo referencia al desgaste acumulado después de tantos años dentro de las canchas. “Cuando has jugado tanto baloncesto como yo, en algún momento tienes que saber cuándo parar”, afirmó.

La fecha elegida para publicar el mensaje tuvo un significado particular para el jugador. Batum compartió el video el 21 de septiembre, el mismo día en que murió su padre, también basquetbolista profesional en Francia, después de sufrir un episodio en una cancha de baloncesto.

De Portland a Los Ángeles y una carrera internacional

Antes de llegar a Estados Unidos, Batum disputó dos temporadas en el básquet francés. En 2008 fue seleccionado por los Portland Trail Blazers con el número 25 del Draft de la NBA y comenzó una etapa de siete años con la franquicia.

Uno de los momentos destacados de ese período llegó en los playoffs de 2014. Portland alcanzó las semifinales de la Conferencia Oeste con Batum como una pieza de apoyo para Damian Lillard y LaMarcus Aldridge.

En 2015 cambió de equipo y pasó a los Charlotte Hornets. Allí tuvo una de sus mejores campañas estadísticas. Durante la temporada 2016-17 registró promedios de 15,1 puntos, 6,2 rebotes y 5,9 asistencias por partido.

JUST IN: Nicolas Batum has retired from basketball. pic.twitter.com/zOcAPShdWj — Legion Hoops (@LegionHoops) September 21, 2026

Su recorrido posterior incluyó a los Philadelphia 76ers y a Los Angeles Clippers. Con estos últimos pasó la mayor parte de sus seis temporadas finales en la NBA, aunque tuvo una breve etapa en Filadelfia durante la campaña 2023-24.

En el conjunto de su carrera en la liga, Batum promedió 9,6 puntos, 4,7 rebotes y 3,0 asistencias por partido, con un 37% de efectividad en lanzamientos de tres puntos.

Su última temporada terminó con 74 partidos disputados y medias de 4,0 puntos y 2,5 rebotes, en una campaña en la que comenzó desde el banco en la mayoría de sus apariciones. La NBA reconoció su trayectoria después del anuncio con un mensaje en sus redes sociales: “Felicidades Nicolas Batum por una increíble carrera de 18 años en la NBA”.

El francés también construyó una parte importante de su carrera con la selección. Fue capitán del combinado nacional y participó en los equipos que consiguieron las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024.

A nivel continental, Batum formó parte de la selección francesa que conquistó el Campeonato Europeo en 2013. Su etapa con Francia había terminado dos años antes de su retiro de la NBA.

En el video, el jugador resumió su decisión después de 18 años en la principal liga de baloncesto del mundo y de una extensa trayectoria internacional: “He hecho todo lo que necesitaba hacer”.

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