Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este miércoles 23 de septiembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un miércoles con cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 3.73 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:42 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:49 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 68 y los 84 grados Fahrenheit (20 y 29ºC).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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