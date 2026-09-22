Ganador del premio mayor de Powerball es arrestado por quinta vez en Kentucky

James Farthing, un hombre de Kentucky que ganó un premio de $167.3 millones de Powerball, fue arrestado por quinta vez desde que obtuvo el millonario premio.

Farthing, de 51 años, fue detenido en las primeras horas del domingo después de que agentes del condado de Scott supuestamente lo encontraran dormido dentro de un Ford Mustang con el motor encendido, estacionado en un Walmart de Georgetown, aproximadamente 15 millas al norte de Lexington.

Los agentes fueron llamados poco antes de las 3:00 a.m. luego de recibir un reporte sobre un Mustang blanco con placas temporales que se encontraba detenido en medio de una intersección.

El informante posteriormente comunicó a los operadores que el vehículo se había desplazado y estaba estacionado en el estacionamiento de un Walmart cercano.

Cuando los agentes llegaron, encontraron el Mustang cerca de una estación de carga para vehículos eléctricos, con el motor todavía encendido. Farthing estaba solo y dormido dentro del automóvil, según una citación de la Oficina del Sheriff del condado de Scott.

Los agentes golpearon varias veces la ventana hasta que Farthing despertó y salió del vehículo.

Según el documento, los agentes observaron varios signos de intoxicación. Farthing olía a alcohol y marihuana, tenía los ojos enrojecidos y llorosos, hablaba arrastrando las palabras y tenía dificultades para mantener el equilibrio.

Farthing les dijo a los agentes que una mujer lo había llevado hasta Walmart y lo había dejado allí.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban al Mustang entrando al estacionamiento sin que ninguna persona descendiera del vehículo antes de que llegaran los agentes.

En la citación, los agentes describieron a Farthing como una persona “manifiestamente bajo los efectos del alcohol” y consideraron que representaba un peligro para sí mismo y para otras personas porque posiblemente había conducido el vehículo bajo los efectos del alcohol.

Farthing fue trasladado al Scott County Detention Center. El nuevo caso está pendiente ante el Tribunal de Distrito del condado de Scott.

Ganó $167.3 millones y dijo que compartiría el premio con su madre

La nueva detención ocurre poco más de un año después de que Farthing ganara el mayor premio de Powerball registrado en Kentucky.

En abril de 2025, compró por $2 el boleto ganador en Clark’s Pump N Shop, en Georgetown. El premio anunciado fue de $167.3 millones, que Farthing decidió compartir con su madre.

Poco después de conocer que había ganado, Farthing declaró a WLKY que todavía no podía creer que el premio fuera real.

También dijo que había causado “mucho estrés” a su madre, pero aseguró que había mantenido su fe y había hecho las cosas correctamente.

Sin embargo, los problemas legales comenzaron pocos días después de que obtuviera el boleto ganador.

Su primer arresto ocurrió en Florida

El primer arresto de Farthing después del premio ocurrió en Florida, el 1 de mayo de 2025, cuando se encontraba hospedado en el TradeWinds Resort, en St. Pete Beach.

Según una declaración jurada de arresto, los agentes acudieron al complejo después de recibir un reporte sobre una pelea.

Farthing fue acusado de golpear a otro hombre y posteriormente enfrentarse a los agentes que intentaban intervenir.

De acuerdo con las autoridades, Farthing pateó en el rostro a un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas e intentó escapar antes de que los oficiales utilizaran una pistola eléctrica para detenerlo.

Posteriormente se declaró culpable y recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido, además de una multa de $1,000.

Arrestos posteriores en Kentucky

El segundo arresto de Farthing ocurrió en febrero de 2026, en Georgetown.

Las autoridades acudieron a una vivienda después de que una mujer llamara al 911 y dijera que temía por su seguridad porque había personas dentro de la casa que podían hacerle daño.

Los agentes encontraron a la mujer escondida debajo de un escritorio. Ella declaró que Farthing la había recogido para asistir a una reunión y que presuntamente la presionó para consumir una sustancia comestible, conocida como “gummy”.

Durante un registro de la vivienda de Farthing, las autoridades dijeron haber encontrado una pistola, municiones, marihuana y objetos relacionados con drogas.

Un mes después, en marzo, Farthing fue arrestado nuevamente y acusado de robo en segundo grado y posesión de marihuana.

La policía alegó que las imágenes de una cámara de seguridad lo mostraban entrando a una vivienda en Lexington, de donde presuntamente fueron robados alrededor de $12,000 en efectivo.

Uno de los casos penales en el condado de Fayette relacionados con robo y posesión de marihuana fue posteriormente desestimado, según WLEX.

El cuarto arresto ocurrió tras una acusación de violencia doméstica

En julio, Farthing fue detenido nuevamente, esta vez después de una acusación relacionada con violencia doméstica.

Según la denuncia penal, Farthing y una mujer habían realizado un viaje en bote y, después de regresar, ambos comenzaron una discusión que presuntamente terminó en violencia física.

Las autoridades alegaron que Farthing colocó ambas manos alrededor del cuello de la mujer y restringió su respiración.

Fue acusado de estrangulamiento en primer grado y agresión en cuarto grado.

Farthing se declaró inocente. Un juez estableció una fianza de $15,000, le prohibió tener contacto con la presunta víctima y ordenó que utilizara un dispositivo de monitoreo electrónico.

El arresto más reciente es por intoxicación en un lugar público.

Farthing debía comparecer el martes ante el Tribunal de Distrito del condado de Scott por este nuevo cargo.

Aunque la nueva acusación es distinta de algunas de las acusaciones más graves que ha enfrentado anteriormente, representa su quinta detención desde que ganó el premio de Powerball.

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