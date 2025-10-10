Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

Al menos 19 personas murieron o desaparecieron tras una enorme explosión que destruyó un edificio en una planta de explosivos de Tennessee el viernes, según informaron las autoridades.

Se trató de una “detonación masiva” tan significativa que hizo temblar viviendas a kilómetros de distancia.

La explosión, ocurrida a primera hora de la mañana en Accurate Energetic Systems, empresa que fabrica explosivos militares y de demolición, dejó escombros carbonizados y vehículos destrozados en una extensa zona.

La planta se encuentra en McEwen, a unos 50 millas (80 kilómetros) al oeste de Nashville, en el límite entre los condados de Hickman y Humphreys.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, indicó que hay víctimas mortales, pero no quiso declarar aún el número de fallecidos; solo que “faltan 19 personas”. Los servicios de emergencia continuaban la búsqueda y rescate.

“Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas”, expresó el sheriff Chris Davis en una rueda de prensa.

Aunque aún se desconoce la causa del accidente, las autoridades reportaron que un “estallido devastador” ocurrió a las 7:45 hora local (13:45 GMT), lo que afectó a un “edificio entero”.

En dicho lugar había 19 empleados, cuyo paradero aún es desconocido, reportó el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisora local WKRN.

El alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, dijo que la instalación tiene alrededor de 80 empleados, pero no está claro cuántos estaban en el edificio cuando ocurrió la explosión.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATFs) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que “fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas”.

Sigue leyendo:

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas

· Una granada causó la explosión en que fallecen tres alguaciles de Los Ángeles

· Autoridades reportan 1 muerto y 5 heridos en explosión cerca de clínica de fertilidad en Palm Springs