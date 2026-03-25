Fallo histórico en California: Declaran a Meta y Google culpables por adicción a redes sociales

Un jurado de Los Ángeles otorgó una victoria sin precedentes a una joven que demandó a Meta y Google por su adicción a las redes sociales durante la infancia.

El veredicto histórico declaró responsables a Meta Platforms y Alphabet Inc., la empresa matriz (holding) de Google, en un caso relacionado con la adicción a redes sociales y sus efectos en la salud mental de menores.

La demanda fue presentada por una joven que argumentó haber sufrido “graves daños a su salud mental tras desarrollar adicción a plataformas operadas por estas compañías”. Este fallo es el primero de su tipo en Estados Unidos y podría influir en más de 2,000 demandas similares pendientes a nivel nacional.

De acuerdo con el caso, estas demandas sostienen que empresas como Meta, Google, Snap Inc. y TikTok “diseñaron conscientemente productos que fomentan el uso compulsivo entre niños y adolescentes”, exponiéndolos a riesgos como autolesiones, explotación y afectaciones psicológicas.

El abogado en políticas tecnológicas de la organización Public Citizen, J.B. Branch, afirmó en un comunicado que “El jurado de California ha enviado un mensaje claro: las empresas que diseñan productos que intensifican la adicción y contribuyen a daños graves serán responsabilizadas por el público estadounidense”.

Branch calificó el fallo como “un momento decisivo en la lucha por exigir responsabilidad a las empresas de redes sociales por construir productos que sabían que eran adictivos, manipuladores y dañinos para los niños”.

El caso también ha sido comparado con los litigios históricos contra la industria tabacalera. “Los paralelismos con el Big Tobacco son cada vez más evidentes”, señaló Branch. “Al igual que las tabacaleras, las redes sociales construyeron modelos de negocio basados en la dependencia, minimizaron la evidencia del daño y resistieron implementar medidas de seguridad significativas”.

Entre las prácticas señaladas en el juicio destacan el uso de funciones como el “scroll infinito”, notificaciones constantes, amplificación algorítmica y segmentación conductual, diseñadas, según la acusación, para maximizar el tiempo de uso, la adicción y los ingresos.

Este veredicto ocurre en un contexto de creciente presión legal y política en Estados Unidos para regular a las plataformas digitales. Diversos tribunales y jurados han comenzado a examinar el impacto de estos productos, en lo que algunos analistas consideran un vacío dejado por la falta de acción legislativa.

“Los tribunales están haciendo lo que el Congreso no ha logrado: exponer los hechos y generar consecuencias cuando las empresas poderosas no actúan con responsabilidad”, añadió Branch.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a que el Congreso estadounidense establezca normas más estrictas para la protección de menores en línea, incluyendo mayores requisitos de transparencia, límites al diseño manipulativo y mecanismos de rendición de cuentas para plataformas cuyo modelo de negocio depende del uso prolongado por parte de jóvenes.

Tras el fallo, expertos detallaron la dimensión este anuncio, como es el caso del abogado litigante James Rubinowitz, quien imparte clases en la Facultad de Derecho Cardozo sobre el uso de la inteligencia artificial en litigios y ejerce en el ámbito de lesiones personales, incluida la responsabilidad por productos, según explicó:

“Diez de los doce miembros del jurado votaron a favor de la demandante en todos los cargos. No se trata de un veredicto de compromiso. Es el resultado de un jurado que escuchó seis semanas de testimonios, deliberó durante 44 horas y llegó a una conclusión contundente: estas plataformas fueron diseñadas de manera defectuosa y las empresas lo sabían. El argumento de Meta —que atribuía los problemas de Kaley a su situación familiar— solo convenció a dos de los doce jurados. Pese a contar con todos los recursos para sostener esa defensa, no logró imponerse.”

“Lo más relevante es que el jurado determinó que hubo malicia, opresión o fraude. Esta conclusión abre la puerta a daños punitivos, que en California no tienen un límite legal establecido. Para compañías que generaron más de $250,000 millones de dólares en ingresos publicitarios combinados el año pasado, estos daños podrían superar ampliamente la compensación otorgada.”

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