3 signos del zodiaco chino serán los más prósperos del 4 al 10 de mayo

La primera semana de mayo de 2026 regalará oportunidades de crecimiento y prosperidad para algunos signos del horóscopo chino.

Predicciones de la astrología oriental apuntan a que el periodo del 4 al 10 de mayo invitará a tomar acción consciente, cerrar ciclos pendientes y abrir nuevas puertas.

La combinación de días favorables para iniciar proyectos y momentos ideales para soltar lo que ya no suma, crea un escenario perfecto para avanzar en temas económicos y personales.

Astrólogos expertos de Your Tango explicaron que durante los días 4 y 5 de mayo favorecen las buenas intenciones, la generosidad y las conexiones positivas.

Este inicio de semana impulsa a sembrar acciones que más adelante darán frutos.

El miércoles se presenta como un momento de cierre, ideal para finalizar conversaciones, acuerdos o situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Hacia el jueves 7, la energía cambia radicalmente y se convierte en un portal de nuevos comienzos, perfecto para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes.

El viernes 8 destaca como un día para soltar cargas emocionales o económicas, lo que permite avanzar con mayor ligereza.

El fin de semana será dinámico, especialmente el sábado, que favorece la productividad. El domingo, en cambio, invita a la introspección y preparación para el siguiente ciclo.

Los signos del zodiaco chino con más prosperidad

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Para el signo Caballo, la clave del éxito durante esta semana será la organización. La prosperidad llegará cuando logre poner orden en su entorno y evitar dispersarse en múltiples tareas.

En lugar de intentar abarcar demasiado, enfocarse en una sola meta permitirá obtener resultados más sólidos.

El miércoles será un día importante para reflexionar sobre sus relaciones personales y profesionales. Identificar quiénes realmente comparten sus objetivos le ayudará a avanzar con mayor claridad.

El jueves 7 marca un punto de inflexión positivo. Proyectos que estaban estancados comenzarán a fluir, y relaciones importantes podrán fortalecerse.

Durante el fin de semana, el Caballo encontrará oportunidades en actividades recreativas, incluso podría realizar una compra significativa para su hogar que aporte bienestar y estabilidad.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata experimentará una semana de crecimiento a través de las relaciones. Su prosperidad estará ligada a su capacidad de confiar en sí misma y en los demás.

El miércoles pondrá a prueba su resiliencia, ya que deberá tomar una decisión importante que definirá su rumbo.

Una vez que se comprometa con su elección, el jueves traerá oportunidades concretas, incluyendo recursos o apoyo de personas cercanas.

Pedir ayuda será clave para avanzar más rápido. El viernes 8 será un día liberador, ya que un problema que generaba preocupación comenzará a resolverse.

Esto permitirá a la Rata recuperar la calma y enfocarse en nuevas metas. El fin de semana será ideal para atender asuntos pendientes en el hogar y dedicar tiempo al bienestar personal.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El signo Cerdo atraerá prosperidad a través de la amabilidad y las conexiones humanas.

Durante los primeros días de la semana, podría conocer a alguien que jugará un papel importante en su crecimiento personal o económico.

El miércoles marca el inicio de una etapa favorable para cerrar conversaciones pendientes y avanzar en acuerdos importantes.

La influencia de la energía de tierra aporta estabilidad y claridad. El viernes 8 será especialmente significativo, ya que permitirá saldar deudas, cerrar proyectos o resolver asuntos financieros.

Este acto simbólico de cierre abrirá espacio para nuevas oportunidades. El domingo será un día de equilibrio y crecimiento interior.

Además, existe la posibilidad de reencontrarse con alguien del pasado, lo que podría traer nuevas perspectivas o incluso oportunidades inesperadas.

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