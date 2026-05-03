Walmart anuncia remodelación en más de 600 tiendas y elimina oficialmente las cajas de autopago

Recientemente, a través de un comunicado, la cadena minorista Walmart anunció algunos cambios en sus servicios y la remodelación de al menos unas 600 tiendas para este año.

De acuerdo con un portavoz del minorista, se ha tomado la decisión de eliminar oficialmente las cajas de autopago. “Estos cambios se basan en los comentarios de los empleados y los clientes, los patrones de compra locales y las necesidades del negocio en cada comunidad”, dijo.

Aunque la implementación de este sistema de pago en un principio fue diseñada para mejorar la experiencia de los clientes con un servicio más especializado, en los últimos años tanto Walmart como otras cadenas minoristas han estado replanteándose el uso de estas máquinas dentro de sus tiendas, señalando en reiteradas oportunidades que aumenta las probabilidades de robo.

Hasta los momentos, Walmart tendrá algunas máquinas de autopago en ciertos establecimientos, pero su propósito será eliminarlas definitivamente, como ya lo ha estado implementando al sur de Filadelfia, que ha vuelto a las tradicionales cajas atendidas por los empleados.

Por otro lado, este año la cadena también tiene previsto modernizar unos 650 Supercentros y Mercados en todo el país; con ello pretende actualizar la distribución, implementar nueva tecnología y ampliar los servicios, con el objetivo de agilizar y facilitar la compra y entrega de los productos a los clientes, además de ofrecer servicios gratuitos por medio de Walmart+ para la entrega de medicamentos.

Al respecto, Annie Walker, vicepresidenta sénior de la Unidad de Negocio Este de Walmart, comentó que “al modernizar nuestras tiendas, estamos haciendo que comprar sea más rápido, más fácil y más cómodo, al tiempo que capacitamos a nuestros equipos para que atiendan mejor a los clientes y creamos oportunidades locales. Estamos orgullosos de nuestro legado aquí y esperamos ayudar a las familias a ahorrar dinero, tiempo y a vivir mejor cada día”, destacó.

Actualmente, la cadena minorista cuenta con más de 10,900 tiendas y sitios web de comercio electrónico en al menos 19 países, con una atención a más de 280 millones de clientes cada semana.

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