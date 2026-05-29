Cuánto gana un empleado de Walmart en Estados Unidos en 2026 y qué beneficios tiene

Walmart es el empleador privado más grande de Estados Unidos y una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para millones de personas, incluidos inmigrantes y trabajadores que buscan su primer empleo en el país. Por eso, una de las preguntas más frecuentes entre quienes evalúan postularse es cuánto paga realmente la compañía.

La respuesta depende del puesto, la experiencia y la ubicación. No gana lo mismo un cajero en una tienda de Texas que un trabajador de un centro de distribución en California o un supervisor en Nueva York. Sin embargo, Walmart publica periódicamente información sobre los salarios de sus empleados y ofrece una referencia bastante clara sobre cuánto puede esperar ganar un trabajador promedio.

Actualmente, los empleados por hora de Walmart en Estados Unidos ganan en promedio alrededor de $18.25 por hora, según datos difundidos por la propia empresa. Esto incluye trabajadores de tiendas, clubes Sam’s Club y centros operativos.

Los empleados suelen ganar más en estados con costos de vida y salarios mínimos más altos, como California, Washington, Nueva York, Massachusetts y Colorado. Crédito: Shutterstock

Cuánto gana un empleado de Walmart por hora

Walmart informa que el rango salarial para muchos puestos de entrada puede variar entre $14 y $37 por hora, dependiendo de la función y del mercado laboral local.

Los puestos más comunes en las tiendas incluyen:

Cajeros.

Repositores de mercadería.

Asociados de ventas.

Personal de atención al cliente.

Trabajadores de almacén.

En estos casos, los salarios suelen ubicarse entre $14 y $20 por hora, aunque pueden ser más altos en estados con salarios mínimos elevados o en zonas donde hay mayor competencia por trabajadores.

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Cuánto representa al año

Tomando como referencia el promedio de $18.25 por hora y una jornada de 40 horas semanales durante todo el año, un empleado podría ganar alrededor de $37,960 anuales antes de impuestos.

La cifra puede aumentar con:

Horas extra.

Bonificaciones.

Turnos nocturnos.

Ascensos internos.

Beneficios adicionales.

Los puestos mejor pagados dentro de Walmart

No todos los trabajadores de Walmart reciben el mismo salario. Los empleos vinculados a logística y distribución suelen ofrecer ingresos significativamente más altos. Según la empresa, los trabajadores de su cadena de suministro ganan, en promedio, cerca de $27 por hora.

Los centros de distribución son claves para el funcionamiento de Walmart y requieren operadores de montacargas, personal de almacén, coordinadores logísticos y supervisores especializados.

Además, puestos de gestión como supervisores, gerentes de departamento y gerentes de tienda pueden superar ampliamente los salarios de los empleados de nivel inicial.

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Beneficios que ofrece Walmart

Además del salario, Walmart destaca que muchos empleados tienen acceso a beneficios que incluyen:

Seguro médico.

Planes de ahorro para la jubilación.

Programas educativos.

Licencias pagadas.

Descuentos para empleados.

La empresa también mantiene programas de capacitación y promoción interna que permiten a algunos trabajadores avanzar hacia posiciones con mejores ingresos.

¿Vale la pena trabajar en Walmart?

Para muchas personas, especialmente quienes recién llegan a Estados Unidos o buscan estabilidad laboral, Walmart representa una oportunidad de empleo con salarios superiores al salario mínimo federal y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.

Aunque los ingresos varían según el puesto y la región, la cadena sigue siendo uno de los mayores generadores de empleo del país y una de las opciones más accesibles para ingresar al mercado laboral estadounidense.

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