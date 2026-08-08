Monedas ocultas de los 70 que valen una fortuna

Si todavía guardas monedas viejas en un cajón, quizá sea momento de revisarlas con otros ojos, ya que algunas piezas estadounidenses de los años 70 pueden valer miles de dólares, no por su antigüedad, sino por errores de acuñación, variedades poco comunes o un estado de conservación excepcional. En casos extraordinarios, una de estas monedas ha llegado a venderse por más de $24,000 dólares.

La numismática tiene una regla que puede sorprender a quienes no conocen este mercado: una moneda antigua no necesariamente es valiosa. Lo que realmente puede elevar su precio es aquello que la hace diferente: un número de fecha distinto, una imagen duplicada o una acuñación accidental pueden convertir una pieza de circulación común en un ejemplar muy buscado.

Los errores de fabricación son algunos de los detalles que más interesan a los coleccionistas. También cuentan la rareza, la condición de la moneda y la autenticidad. Por eso, una pieza certificada por empresas especializadas como PCGS o NGC puede tener mayor interés en el mercado.

Estas son seis monedas de la década de 1970 que destacan por sus precios registrados.

1. Centavo de 1971-S con doble acuñación

El centavo de 1971-S con doble acuñación en el anverso presenta un error conocido como double die, en inglés. El problema ocurre cuando el troquel genera una segunda impresión, creando un efecto de duplicación en algunos elementos.

La diferencia puede apreciarse especialmente en “LIBERTY” y en la fecha. Un ejemplar en excelente condición llegó a alcanzar $10,350 dólares.

2. Centavo de 1974-S con brockage

Este centavo tiene un error todavía más llamativo. Se conoce como brockage y ocurre cuando una moneda ya acuñada queda atrapada durante el proceso y transfiere una imagen invertida a otra pieza.

En el ejemplar de 1974-S, el reverso muestra una impresión reflejada relacionada con un centavo de 1973-S. Esta rareza llegó a venderse por $11,400 dólares en una subasta.

3. Dólar Susan B. Anthony de 1979 sobre un níquel

Una de las piezas más inusuales de esta lista es un dólar Susan B. Anthony de 1979 acuñado accidentalmente sobre un níquel Jefferson de 1978. El resultado fue una moneda que combina elementos de dos piezas diferentes. Precisamente esa mezcla accidental la convirtió en una rareza extraordinaria. El ejemplar alcanzó $15,275 dólares.

4. Centavo Deep Cameo Proof de 1971-S

No todas las monedas valiosas de los años 70 fueron diseñadas para circular; algunas fueron producidas como piezas de prueba para coleccionistas. El centavo Deep Cameo Proof de 1971-S destaca por su acabado y el marcado contraste de sus superficies y detalles.

Un ejemplar en calidad excepcional llegó a venderse por $17,250 dólares.

Si tienes monedas antiguas que fueron adquiridas como piezas de colección, vale la pena revisar sus características antes de asumir que carecen de valor.

5. Centavo de 1970-S con fecha pequeña

El centavo de 1970-S con fecha pequeña se distingue por el tamaño y los trazos de los números del año, tal como su nombre lo indica.

La marca “S” indica que fue acuñado en San Francisco. Aunque la diferencia pueda parecer mínima, esta variedad es más escasa y un ejemplar en buen estado puede alcanzar hasta $18,400 dólares.

6. Centavo de 1970-S de fecha grande con doble acuñación

La moneda más valiosa de esta lista combina una variedad de fecha grande, una doble acuñación en el anverso y una calidad de prueba especialmente apreciada por los coleccionistas.

En 2022, un ejemplar llegó a venderse por $24,150 dólares, convirtiéndose en la pieza de mayor precio entre las mencionadas.

Encontrar una moneda con alguna de estas características no significa que automáticamente valga miles de dólares. El estado de conservación, la autenticidad y la variedad exacta pueden cambiar considerablemente su precio. Si encuentras una pieza que parece coincidir con alguna de estas monedas, evita limpiarla o pulirla. Una modificación en su superficie podría afectar su valor. Lo más recomendable es conservarla tal como está y solicitar una evaluación de un especialista.

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