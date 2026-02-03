5 artículos de colección que ya no son negocio para vender en 2026

Guardar objetos “por si algún día valen algo” es una costumbre común entre la comunidad latina. Muchas personas conservan monedas, juguetes o discos heredados con la idea de que el tiempo los convertirá en una inversión. Sin embargo, en 2026 la realidad del mercado de coleccionables es distinta. La producción masiva y la caída del interés de los compradores han dejado a muchos artículos fuera del radar comercial.

Aunque algunos objetos siguen alcanzando precios altos, la mayoría ya no representa un buen negocio. Estos son cinco artículos de colección que hoy generan más nostalgia que ganancias.

1. Centavos de trigo de Lincoln

Los llamados Wheat Pennies, o centavos de trigo en español, se acuñaron desde 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Su diseño los volvió populares entre generaciones enteras. Sin embargo, la gran mayoría perdió atractivo económico.

Salvo ediciones muy específicas y escasas, como el 1909-S VDB, la mayoría de estos centavos valen entre cinco centavos y un dólar con cincuenta. De hecho, solo los ejemplares raros pueden alcanzar precios de cientos o miles de dólares.

2. Colecciones modernas de estampillas

Las estampillas dependen de su rareza, antigüedad y estado de conservación. Las emitidas en décadas recientes en Estados Unidos son abundantes y fáciles de conseguir.

Por esa razón, las colecciones formadas principalmente por estampillas modernas suelen atraer poco interés en subastas o plataformas de reventa. El valor histórico no siempre se traduce en valor económico.

3. Beanie Babies comunes

En los años noventa, los Beanie Babies fueron un fenómeno. Tener uno con etiqueta original era sinónimo de “inversión futura”. El problema fue la sobreproducción, que terminó por saturar el mercado.

Hoy, solo versiones muy específicas conservan valor. El oso Princess, creado en honor a la princesa Diana, puede alcanzar cifras cercanas al medio millón de dólares. Según Toy Street, piezas como Valentino the Bear o Brownie the Bear pueden valer hasta $20,000 dólares. Fuera de esa lista, la mayoría tiene un valor de reventa mínimo.

4. Juguetes del Happy Meal (Cajita Feliz) de McDonald’s

Aunque algunos juguetes del Happy Meal han conservado valor, son la excepción. Según Chowhound, solo quince colecciones destacan realmente entre los coleccionistas.

La más valiosa es la edición limitada Cactus Plant Flea Market de 2022, que se ha listado hasta en $300,000 dólares en estado impecable. El problema es que estos juguetes fueron diseñados para jugarse, no para guardarse, lo que redujo drásticamente su valor con el paso del tiempo.

5. Discos de vinilo producidos en masa

El vinilo vive un renacimiento cultural, pero eso no significa que todos los discos sean valiosos. Las primeras ediciones o tirajes limitados de los años sesenta y setenta sí pueden generar grandes sumas.

Un ejemplo extremo es una copia rara y en estado perfecto del White Album de The Beatles, valuada en hasta $790,000 dólares, según PrintYourVinyl. En contraste, la mayoría de los vinilos producidos en masa no despiertan interés entre inversionistas ni coleccionistas.

