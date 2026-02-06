4 trabajos secundarios desde casa que te darían $500 extra semanales

El aumento del costo de vida ha llevado a muchas personas a buscar ingresos adicionales sin salir de casa. Ya no se trata solo de “tener un extra”, sino de encontrar opciones flexibles que se adapten al ritmo diario, al trabajo principal o a responsabilidades familiares. Hoy, con una computadora y conexión estable a internet, es posible generar alrededor de $500 dólares adicionales por semana sin horarios rígidos ni traslados.

Estos trabajos secundarios no requieren una oficina ni una contratación tradicional. Funcionan por proyectos, horas o tareas específicas. Son ideales para padres que se quedan en casa, estudiantes, jubilados o trabajadores que necesitan complementar su salario. A continuación, te mostramos cuatro opciones reales y accesibles, junto con el tiempo estimado necesario para alcanzar ese ingreso semanal.

1. Tutorías en línea

El trabajo de tutor en línea es una de las formas más conocidas de generar ingresos desde casa. Consiste en ayudar a estudiantes con materias específicas, tareas, exámenes o proyectos. Las sesiones pueden ser individuales o grupales, según la plataforma o el acuerdo con los alumnos.

El pago promedio ronda los $19 dólares por hora. Para alcanzar $500 dólares semanales se necesitarían alrededor de 26 horas de trabajo. Aunque el salario base no es el más alto, puede aumentar si dominas materias especializadas como matemáticas avanzadas, ciencias, idiomas o preparación para exámenes estandarizados.

2. Asistente virtual

Ser asistente virtual implica apoyar a negocios o profesionales con tareas administrativas. Entre las actividades más comunes están: responder correos electrónicos, agendar citas, coordinar viajes, organizar archivos y dar seguimiento a pendientes.

El salario promedio es de $26.63 dólares por hora. Con ese ingreso, bastan aproximadamente 19 horas a la semana para llegar a los $500 dólares.

La ventaja es la flexibilidad. Muchos empleadores no buscan jornadas completas, sino apoyo puntual, lo que permite combinar varios clientes o ajustar horarios con facilidad.

3. Probador de sitios web

Las empresas quieren que sus páginas funcionen bien y sean fáciles de usar. Ahí entra el trabajo de probador de sitios web. Esta actividad consiste en navegar páginas, identificar errores, evaluar la experiencia del usuario y reportar fallas técnicas o de diseño.

El pago promedio es de $38.36 dólares por hora. Para generar $500 dólares semanales se requieren cerca de 13 horas. En muchos casos, estas pruebas se realizan durante el tiempo habitual frente a la pantalla, lo que hace que el trabajo sea práctico y poco demandante físicamente.

4. Investigador en internet

El investigador en línea es uno de los trabajos secundarios mejor pagados desde casa. Las tareas incluyen buscar información, analizar comportamientos de consumo, revisar estudios, completar encuestas especializadas y realizar análisis de competencia.

El salario promedio alcanza los $54.38 dólares por hora. Con solo 9 horas semanales, es posible llegar a los $500 dólares. Aunque no siempre hay proyectos disponibles de forma constante, cuando los hay, el retorno económico es alto y el tiempo invertido es bajo.

Estos trabajos muestran que generar ingresos adicionales desde casa es posible sin sacrificar todo el tiempo libre. Aun así, es importante verificar plataformas, condiciones de pago y obligaciones fiscales. Todo ingreso cuenta. Mantén tus registros claros y elige opciones que se ajusten a tus habilidades y capacidades.

También te puede interesar: