Trump arremete en contra de la esposa de Biden por no apoyarlo la noche en que sentenció su derrota

El presidente Donald Trump criticó severamente a Jill Biden, exprimera dama de la nación, al considerar que no cumplió con su deber de apoyar al exmandatario Joe Biden la noche en que, frente a millones de televidentes, exhibió un penoso comportamiento detonando su derrota en el debate de candidatos rumbo a las elecciones.

En julio de 2024, Trump y Biden se enfrentaron con el objetivo de que la ciudadanía pudiera comparar sus propuestas de campaña y así brindarle su voto meses después.

Aunque el demócrata continuamente había retado al republicano bajo la promesa de demostrar lo perjudicial que serían sus políticas en caso de volver a asumir el control del gobierno, la noche cuando lo tuvo enfrente se mostró frágil y disperso en sus ideas al grado de prácticamente balbucear cuando le tocaba hacer uso de la palabra.

Dicha situación desconcertó al propio Donald Trump quien, en lugar de avasallarlo con su discurso, optó por dejar que su adversario se hundiera en el mar de confusión creado a partir de su conducta mostrada en una noche trascendental prácticamente para definir el destino de la Casa Blanca.

Tras finalizar el debate sólo fue cuestión de días para que la cúpula del Partido Demócrata obligara a Biden a dar por concluida su campaña en busca de una hipotética reelección.

Donald Trump considera que Jill Biden no supo reaccionar ante el “ataque de miedo” que sufrió su esposo durante el debate de junio de 2024. (Crédito: Thibault Camus / AP)

A casi dos años de aquel penoso incidente, Jill Biden ha comenzado a hablar de lo complejo que le resultó suponer que su esposo estaba sufriendo “un derrame cerebral”.

“Me asusté muchísimo, porque nunca antes ni después había visto a Joe así. Jamás. Mientras lo veía, pensé: ‘Dios mío, está sufriendo un derrame cerebral’”, expresó durante una entrevista que será difundida en el programa de televisión “CBS Sunday Morning”.

Ante la declaración de la exprimera dama, Donald Trump recurrió a la plataforma Truth Social para reprocharle a la conyugue de su adversario político no haber sabido qué hacer para ayudar al exmandatario en desgracia.

“Dijo que creía que estaba sufriendo un ‘derrame cerebral’ y otras cosas muy graves, pero nunca subió corriendo al escenario para ayudar a su atribulado marido, como haría cualquier buena esposa.

Lo único que omitió mencionar fue lo bien que me encontraba antes de su casi total colapso”, escribió.

Acto seguido, el magnate neoyorquino dio a entender que Joe Biden sufrió un ataque de miedo al tenerlo enfrente y no saber cómo evitar su derrota anticipada.

“En otras palabras, como muchos han preguntado, ¿mi sólida actuación en ese debate provocó que simplemente se atragantara, lo que condujo a su ignominiosa derrota, o hubo otras razones? “¡Nadie más sabe la respuesta, PERO YO SÍ!”, puntualizó.

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