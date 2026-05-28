Jill Biden admite que pensó que Joe Biden sufría un derrame cerebral en pleno debate

La exprimera dama Jill Biden confesó que pensó que su esposo, el expresidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante el debate presidencial de 2024 contra Donald Trump, una actuación que terminó marcando el principio del fin de su campaña de reelección.

En una entrevista para el programa CBS Sunday Morning, Jill Biden aseguró que nunca había visto al entonces mandatario en ese estado y reconoció el impacto emocional que le provocó verlo desorientado sobre el escenario.

“Me asusté muchísimo, porque nunca antes ni después había visto a Joe así. Jamás”, declaró. “Mientras lo veía, pensé: ‘Dios mío, está sufriendo un derrame cerebral’”.

El debate que cambió la campaña demócrata

El enfrentamiento entre Biden y Trump se realizó el 27 de junio de 2024 en Atlanta y generó fuertes dudas dentro del Partido Demócrata sobre la capacidad física y mental del presidente para continuar en la contienda electoral.

Durante el debate, Biden apareció con voz ronca, perdió el hilo de varias respuestas y tuvo dificultades para completar algunas ideas. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando confundió una respuesta sobre impuestos y salud pública al concluir: “Creo que finalmente vencimos a Medicare”.

La campaña atribuyó entonces el desempeño del presidente a un resfriado y al agotamiento por su intensa agenda de viajes.

Jill Biden niega deterioro cognitivo

Pese a las críticas, Jill Biden aseguró que nunca observó señales de deterioro cognitivo en su esposo, aunque admitió que “estaba perdiendo ritmo” debido a las exigencias del cargo y a su edad.

“Seguía siendo el mismo Joe Biden, pero estaba envejeciendo. Es un trabajo muy intenso”, afirmó durante la entrevista.

Semanas después del debate, Biden abandonó oficialmente la carrera presidencial y respaldó a la entonces vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata frente a Trump.

La entrevista forma parte de una serie de conversaciones relacionadas con el próximo libro de Jill Biden y ofrece nuevos detalles sobre los momentos internos que vivió la familia tras el debate que sacudió la política estadounidense.

Sigue leyendo: