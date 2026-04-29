En exclusiva Jorge Ramos nos habla de su nueva realidad y sus dos nominaciones al Emmy

A finales del año 2024 Jorge Ramos (68), con 40 años de trayectoria dentro de Univision, salió de la cadena cerrando así su ciclo como copresentador de los programas noticiosos más ambiciosos del primetime, “Noticiero Univision” y “Al Punto”. Según se confirmó en su momento, las razones de su salida se debieron a que tanto él como Univision no estuvieron interesados en renovar contrato.

Creo que lo que hago ahora representa a un Jorge mucho más íntimo, más personal, más cercano a la gente. Más como siempre he sido", Jorge Ramos – Periodista.

Conversamos en exclusiva con Ramos sobre su nueva realidad, después de una amplia trayectoria como rostro noticioso de Univision, ya que su salida de la pantalla chica no limitó el impacto de su voz. Al contrario, la agudizó aún más adueñándose de su nombre, lo que lo ha llevado a crear su propia línea editorial en un podcast de noticias independiente en español de nombre “¡Así Veo las Cosas!”.

El trayecto con este proyecto lo ha llevado a obtener dos nominaciones al “Emmy de Noticias y Documentales 2026“, en su primer año como periodista independiente. Su podcast fue reconocido en la categoría “Mejor Programa de Noticias en Español”, y el propio Ramos recibió una nominación como “Mejor Periodista en Español”.

Es importante señalar que este reconocimiento marca un hito, al ser una de las primeras veces que un podcast o plataforma independiente de noticias en español alcanza este nivel de reconocimiento en los Emmy.

Sobre su podcast, Jorge Ramos lo describe para nosotros pero al mismo tiempo nos habla de los retos que lleva consigo: “Somos un medio de comunicación digital creíble, sustentable, legítimo. Este experimento está dando buenos resultados. El siguiente reto es volverlo económicamente sustentable, por una parte, y el segundo reto está en abrirle la puerta a otros que están haciendo exactamente lo mismo”.

La televisión va a seguir funcionando. Esto no quiere decir que la televisión ha muerto. Esto lo que quiere decir es que hay otra manera de ver las noticias", Jorge Ramos, – fundador de "Tres Alebrijes", la productora independiente digital.

Jorge se siente orgulloso de lo que ha alcanzado, definitivamente sí y reconoce que aunque siempre dijo lo que quiso a la hora de informar con responsabilidad desde las pantallas de Univision, también es cierto que con su podcast en efecto su voz le pertenece y además se puede permitir ser más cercano a la gente, dejar que lo conozcan desde una perspectiva más humana.

“Siempre he dicho las cosas tal y como son. He ejercido el periodismo con total independencia. Pero ahora cuando estoy en un medio digital, eso me permite no sólo dar la noticia y los datos tal y cómo son sino que también me permite dar mi opinión”, destaca Jorge Ramos.

El reconocido periodista reflexiona que ahora, desde la palestra digital, claro que hay claras diferencias. Desde la televisión él sólo tenía que reportar la noticia, presentar la información no dar su opinión como sí puede hacerlo ahora.

“Si tú sigues el programa, te darás cuenta de que no solo digo lo que está ocurriendo, sino que tengo la oportunidad de dar mi opinión y ser proinmigrante, prolatino, prodemocracia y prolibertad… Esas son posibilidades que antes sencillamente no me correspondían y que ahora puedo hacer eso”, acepta Ramos.

Pero otro de los valores añadidos que abraza con “¡Así Veo las Cosas!” es que puede ser mucho más personal. “Puedo dar opiniones y anécdotas familiares, puedo ser mucho más como siempre he sido, pero que la gente finalmente no llegó a conocerme de esa manera porque no me correspondía“, reseña Ramos.

En cuanto a logros numéricos, el proyecto ha logrado escalar de forma significativa (más de 100 millones de vistas en marzo a través de plataformas digitales), lo que refuerza esta tendencia y valida el modelo independiente en el periodismo informativo.

En cuanto al priodismo digital admite que este sí puede ser sustentable. “Es posible vivir de esto, es posible hacer buen periodismo, es posible seguir adelante. Es posible demostrar que el presente y el futuro son digitales, no a través de los medios tradicionales“, nos dice Jorge Ramos.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebrará el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. Disfruta de nuestra entrevista exclusiva con Jorge Ramos y más protagonistas de la noticia en nuestro canal de YouTube.

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