Jorge Ramos y Paola Ramos unen fuerzas en nuevo podcast en inglés

Tras su sorpresiva salida de Univisión en diciembre pasado —tras cuatro décadas como rostro emblemático del Noticiero Univisión—, el legendario periodista mexicano Jorge Ramos vuelve a los micrófonos, esta vez en un formato moderno y personal: un podcast en inglés junto a su hija, la también periodista Paola Ramos.

El anuncio se hizo oficial este 15 de septiembre. El nuevo programa, titulado ‘The Moment with Jorge Ramos & Paola Ramos’, será producido por My Cultura, la red de podcasts de iHeartMedia dedicada a amplificar las voces latinas, en colaboración con Radio Ambulante Studios.

“No solo vuelvo a las noticias, sino que esta es una oportunidad increíble para trabajar por primera vez en inglés y con mi hija Paola”, expresó Jorge Ramos en un comunicado.

“Poca gente sabe que hablamos casi a diario por teléfono sobre las noticias del día. Y ahora, My Cultura y Radio Ambulante Studios nos ayudan a difundir nuestras conversaciones intergeneracionales”.

Un espacio para el diálogo

El podcast promete ser un espacio de diálogo profundo y relevante, donde padre e hija entrevistarán a figuras influyentes —políticos, artistas, activistas y periodistas— para analizar los temas de actualidad desde una perspectiva latina.

Entre los primeros invitados confirmados se encuentran el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani; el actor y activista John Leguizamo; el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero; y la reconocida autora chileno-estadounidense Isabel Allende.

“Con este podcast, queremos ser el espacio al que la gente acuda cuando tenga algo importante que decir sobre la comunidad latina”, afirmó Ramos, subrayando el propósito del programa: crear un puente intergeneracional y cultural, donde las voces latinas encuentren resonancia en un medio cada vez más globalizado.

El podcast se estrenará el 17 de septiembre a través de la app de iHeartRadio y estará disponible en todas las plataformas de podcasts. Los episodios se publicarán semanalmente, ofreciendo análisis actualizados y conversaciones basándose su herencia latina en un contexto estadounidense.

Este regreso marca un nuevo capítulo en la carrera de Jorge Ramos, quien tras 40 años en la televisión hispana, se reinventa en el mundo digital, esta vez de la mano de su hija —una voz emergente y poderosa en el periodismo en inglés—.

