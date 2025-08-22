Jorge Ramos revive cómo fue su último día en Univision

En diciembre de 2024, el periodista Jorge Ramos se despidió de la cadena Univision luego de 30 años dentro de sus filas. Y a unos meses de esta decisión, el comunicador se ha sincerado como nunca sobre lo que vivió el último día dentro de la televisora. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante su paso por el podcast de su entrañable colega, María Elena Salinas, que el presentador habló sobre su nueva rutina ahora que ha dejado atrás los foros de televisión y se ha abierto paso en las plataformas digitales.

Sobre su decisión de reinventarse, Jorge Ramos indicó que: “Tanto ellos en la televisión como yo entendimos que un ciclo había terminado y que había que comenzar algo distinto. Tanto ellos como yo, y eso es exactamente lo que hicimos y creo que entendimos que ese era el momento perfecto”.

Sin embargo, esta certeza no hizo menos doloroso el momento de decirle “adiós” a la televisora que lo vio desarrollarse como profesional y convertirse en uno de los más grandes referentes del periodismo en habla hispana.

“Fue triste, difícil y con muchísimo agradecimiento. Creo que la televisión nos permitió a ti y a mí hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, conocimos a los grandes personajes en todo el mundo, estuvimos en todos los lugares en las guerras en donde teníamos que estar“, recordó con cariño.

Al ser cuestionado sobre su último día en Univision, Ramos confesó que lo considera uno de los días más agridulces de su vida. Y es que además del impacto que tuvo a nivel profesional, el ámbito personal también vivió un giro de 360 grados.

“Triste porque dejaba a un grupo de amigos con quienes crecí muchísimo tiempo. Había una rutina que ahora me he dado cuenta que me ha costado muchísimo trabajo romper, pero al mismo tiempo el saldo final es de absoluto agradecimiento. La televisión cambió mi vida y la cambió para bien y aprendí muchísimas cosas y sigo aprendiendo muchísimas cosas. Por eso digo que fue triste dejarlo pero que me voy con una gratitud extraordinaria“, dijo para concluir.

