Director del FBI genera controversia al practicar esnórquel en un sitio restringido de Pearl Harbor

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), continúa acaparando la atención de los medios informativos, pero no por su desempeño como funcionario, sino por presuntamente estar utilizando su cargo público para disfrutar de actividades personales.

Hace unas semanas apareció un artículo en la revista The Atlantic, donde se mencionaba al consumo excesivo de alcohol en que ha incurrido Kash Patel al grado de llegar a ser inlocalizable después de algunas noches de copas.

Anteriormente, también se filtró información relacionada con el presunto indebido uso de un avión oficial para realizar viajes de carácter personal y hasta recreativos.

Y ahora, la agencia de noticias Associated Press (AP) lo exhibió por haber practicado esnórquel cerca de los restos del USS Arizona, un buque de guerra donde más de 900 marineros e infantes estadounidenses perdieron la vida durante un ataque japonés a Pearl Harbor registrado el 7 de diciembre de 1941.

Es por ello que, a manera de homenaje y respecto, está restringido nadar, practicar esnórquel o bucear.

Sin embargo, dicha limitación parece no haber frenado el deseo de Kash Patel de refrescarse en las aguas de Pearl Harbor.

A Kash Patel se le atribuye tener una fuerte debilidad por las bebidas embriagantes. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

De acuerdo con AP, el incidente ocurrió durante una visita oficial del máximo responsable del FBI efectuada a Hawái, en agosto pasado.

Aunque la práctica de esnórquel no figuraba en la agenda pública de Patel, la agencia de noticias señalada la descubrió mediante correos electrónicos gubernamentales a los que tuvo acceso.

Al respecto, Ben Williamson, portavoz del FBI, publicó un comunicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde describe dicho momento como una “excursión histórica para honrar a los héroes que murieron en el USS Arizona”.

“Como parte de nuestras actividades en el teatro de operaciones del Indo-Pacífico, el comandante del Indo-Pacífico ofreció amablemente recibir al director y a su equipo en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, como suele hacer con los funcionarios del gobierno estadounidense en viajes oficiales.

Esto formó parte de las actividades públicas de seguridad nacional que el director mantuvo el pasado mes de agosto con sus homólogos en Nueva Zelanda, Australia, nuestra Oficina de Campo en Honolulu y el Departamento de Guerra”, señaló.

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