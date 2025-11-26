Donald Trump descarta la idea de reemplazar a Kash Patel como director del FBI

A pesar de que en las últimas semanas Kashyap Pramod Vinod Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se vio envuelto en un escándalo que le ha generado varias críticas negativas, el presidente Donald Trump desechó la posibilidad de removerlo de su cargo.

Un reporte dado a conocer por el periódico The New York Times, señala que Kash Patel presuntamente emplea recursos financiados por los contribuyentes, tanto para su seguridad como para la de su novia, la cantante de country Alexis Wilkins.

De hecho, se menciona que durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la cual se efectuó en Atlanta, durante la primavera, Wilkins llegó acompañada por dos agentes SWAT enviados por orden del director del FBI, esto debido a que, al parecer, ha recibido amenazas en redes sociales.

“Wilkins está recibiendo un destacamento de protección porque ha enfrentado cientos de amenazas de muerte creíbles relacionadas con su relación con el director Patel. Las críticas de mala fe a los viajes del FBI no disuadirán a la agencia de nuestra misión”, señaló al respecto Ben Williamson, portavoz de Patel, a través de un comunicado.

Sin embargo, al abogado de raíces hindúes también se le atribuye utilizar las aeronaves del FBI para realizar actividades que nada tienen que ver con el cargo que desempeña, como fue haber viajado acompañado por un grupo de amigos hasta un exclusivo resort en Escocia durante el verano.

A Kash Patel se le atribuye utilizar aeronaves del FBI para su uso personal y de sus amigos. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

De ahí se desprende que el presidente recientemente haya sido cuestionamiento por algunos representantes de medios informativos sobre la posibilidad de reemplazar a Patel de su puesto, lo cual sin dudarlo de inmediato descartó.

“No, lo está haciendo bien. ¿Kash Patel? No, creo que lo está haciendo muy bien“, indicó Trump desde el Air Force One.

La versión sobre una posible destitución de Patel había cobrado mayor fuerza a raíz de un informe dado a conocer por el canal de televisión MS NOW, el cual obligó a que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a publicar un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, asegurando que la historia era “completamente inventada”.

