Por qué Tim Payne, el futbolista “menos conocido” del Mundial 2026, ahora es viral

De 4,700 seguidores en Instagram a más de 1 millón en apenas dos días. El jugador Tim Payne, que disputará la Copa del Mundo con Nueva Zelanda, está experimentando una curiosa viralización en redes sociales, luego que un influencer argentino le calificara como “el futbolista menos conocido” del Mundial 2026.

Valen Scarsini, conocido digitalmente como Scarso y con más de 700,000 seguidores en TikTok, publicó un video que arranca con un reto: “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”.

Su idea era que la figura de Tim Payne les uniera a todos para la misma causa, es decir, la estrategia “todos somos Tim Payne” que finalmente funcionó muy bien.

Aunque hay decenas de futbolistas del Mundial 2026 que son muy poco conocidos internacionalmente, en especial de aquellas selecciones modestas como Curazao, República Democrática del Congo, Cabo Verde, entre otras, Scarso aclaró que hizo un análisis de todos los equipos y constató que Tim Payne poseía la menor cantidad de seguidores en redes sociales.

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Quién es el neozelandés Tim Payne

Timothy John Payne nació en 1994 (32 años) y juega como lateral derecho en Nueva Zelanda, aunque también puede hacerlo como mediocampista. Además de jugar en su país, Tim ha visto acción en Inglaterra; con el Blackburn Rovers, y en Estados Unidos; con Portland Timbers 2.

También vistió la camiseta del Auckland City, el club más ganador de Nueva Zelanda, y actualmente se desempeña en el Wellington Phoenix FC de la A-League.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”, expresó Payne en un video publicado este jueves. Ahora con 1.7 millones de seguidores, el futbolista agradeció “el amor de todo el mundo”.

También decidió hablar en español, ya que la iniciativa de hacerlo viral proviene de un influencer argentino. Incluso, inventaron un cántico de hinchas utilizando su nombre, al ritmo de la cumbia y donde le llaman “el nuevo Di María”.

Por su parte, el creador de contenido Scarso reconoció que la tendencia se le fue de las manos, dejando claro que no esperaba que, a raíz de su petición, Tim Payne se convirtiera en “una leyenda”.

Nueva Zelanda disputará su tercer Mundial de la historia, un evento donde nunca ha ganado un partido y solo ha anotado cuatro goles. La Copa del Mundo arrancará el 15 de junio para el cuadro oceánico, fecha en la que se mide a Irán. Seguidamente, jugará contra Egipto (21 de junio) y cerrará la fase contra Bélgica (26 de junio).

Su última aparición en Mundiales había sido en Sudáfrica 2010, donde curiosamente empató los tres partidos de la fase de grupos, quedando solo a un punto de una histórica clasificación a octavos de final. En aquel entonces, igualó con Paraguay, Eslovaquia e Italia.

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