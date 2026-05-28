El movimiento “No Kings” planea estropear el cumpleaños de Donald Trump saliendo a protestar

El 14 de junio será un día complicado en varias ciudades estadounidenses, pue el movimiento “No Kings” planea estropear el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump saliendo a protestar a las calles en respuesta ante lo que considera ha sido una deficiente manera de gobernar ignorando las verdaderas demandas de la ciudadanía.

Mediante una declaratoria publicada en su sitio web, los dirigentes del movimiento convocan a la ciudadanía a salir y externar su desacuerdo con el autoritarismo exhibido por el gobierno republicano.

La cita es el día en que se le rinde tributo a la bandera estadounidense, lo cual adquiere un significado especial, pues la invitación de unirse al movimiento se lanza a los 50 estados de la nación representados por cada una de las estrellas bordadas en el lado superior izquierdo de uno de los elementos más representativos de un país construido gracias a un esfuerzo multicultural.

Un amplio sector de la ciudadanía ha demostrado estar cansado del autoritarismo ejercido por Donald Trump. (Crédito: David Zalubowski / AP)

“Los próximos 250 años comienzan con nosotros. A medida que Estados Unidos se acerca a su aniversario, reflexionamos sobre qué historia contaremos. Podemos dejar que la política autoritaria y la corrupción definan el momento.

O podemos hacer que la historia de Estados Unidos sea la de personas que se unen —sin importar su raza, origen, identidad, creencias o comunidad— para defender nuestros derechos y construir un futuro basado en el poder del pueblo.

El 14 de junio, nos levantamos, alzamos la voz y seguimos organizándonos”, señala la convocatoria.

Durante la segunda etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, se han efectuado tres eventos organizados por el movimiento “No Kings”.

El primero se llevó a cabo el 14 de junio de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 79 de Donald Trump y con el desfile del 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos en Washington, D.C.

Las otras dos ediciones se realizaron en octubre del año pasado y en marzo pasado.

Lo significativo es que los manifestantes han salido a protestar de manera organizada y pacífica a nivel masivo.

Para la edición ha celebrarse dentro un par de semanas, el reto consistirá en que las protestas no se vean opacadas por la función de artes marciales mixta organizada en el jardín sur de la Casa Blanca.

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