¡Resistencia y lucha contra Trump’

Cientos de miles de manifestantes en Los Ángeles y todo Estados Unidos salieron a las calles por tercera ocasión, como parte de una movilización nacional bajo el lema “No Kings” (No reyes), para rechazar el autoritarismo que define la concentración del poder en una persona y la restricción de libertades y el fascismo de extrema derecha con el que identifican a la administración republicana del presidente Donald Trump.

Desde Los Ángeles a Nueva York; de San Francisco a Minnesota donde estuvo el cantante Bruce Springteen desde Evanston, Illinois hasta Detroit y desde las grandes ciudades a pequeños pueblos rurales de Idaho a Paris y Londres en Europa la gente salió para manifestar su rechazo al actual presidente, particularmente su decisión unilateral junto con Israel para iniciar la guerra contra Irán.

Protesta en Pasadena. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“No more war! Stop the war!” (“¡No más guerra! ¡Detengan la guerra!”) en Irán, gritaron los manifestantes de las marchas de protesta en las ciudades de Pasadena y Los Ángeles, donde se reunieron unas 25,000 personas en conjunto, donde mostraron sendos mensajes de “Save U.S. Saturdays. No Kings. 3-28” (Salva Estados Unidos. No Reyes. Marzo 28”, además de un gigante muñeco inflable con la imagen de Donald Trump.

Si bien los organizadores calcularon la primera asistencia en cinco millones de personas en junio y siete millones en octubre, sus expectativas rondaban el sábado 28 de marzo en los nueve o 10 millones de personas.

“Can’t wait to see you at Nuremberg 2.0 “¡Tengo muchas ganas de verte en Núremberg 2.0!”) se leía en la pancarta que cargaba en su espalda Christina Morales, residente de Pasadena. Incluía fotos del presidente Trump, del vicepresidente Vance; del secretario de defensa, Pete Hegseth, del secretario de Estado, Marco Rubio, de la ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios de gobierno.

Los angelinos protestaron durante la jornada No Kings. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Ya libramos esta guerra antes; ya luchamos contra esta gente nazi; ya desenmascaramos a esta gente antes. Y el hecho de que tantas personas se muestren tan ciegas ante el hecho de que este hombre [Donald Trump está haciendo exactamente lo mismo… es como si nadie hubiera leído la historia. Núremberg fue algo poderoso”.

Los juicios de Nuremberg (1945-1949), fueron una serie de tribunales militares internacionales establecidos por las potencias aliadas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética) tras la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue juzgar a altos líderes nazis por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y conspiración. Establecieron un precedente para el derecho internacional.

Frente al edificio de la alcaldía de Pasadena, la congresista demócrata Judy Chu (California-28) criticó al presidente Trump por “despilfarrar” 25.000 millones de dólares en la guerra en Irán, “mientras descuida cuestiones internas como la atención médica, la alimentación infantil y el apoyo a los veteranos”.

“Está dispuesto a malgastar miles de millones de dólares en bombas Tomahawk para matar gente, pero no está dispuesto a gastar ni un céntimo dentro de los EE. UU. para mantener sana a la población”, censuró la legisladora. “Está dispuesto a gastar miles de millones en una maquinaria de guerra en Irán, pero no está dispuesto a gastar ni un solo céntimo en alimentar a nuestros niños, apoyar a nuestros veteranos y educar a nuestros estudiantes”.

Los asistentes portaron pancartas y carteles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En cambio -añadió- el pueblo estadounidense, “está siendo aplastados por precios exorbitantes en los alimentos, la compra del supermercado, la gasolina y la atención médica; y todo ello porque Trump quiere ser el dictador del mundo, y ahora tiene el descaro de pedir 200.000 millones de dólares más”.

Chu voto a favor de poner fin a la guerra con Irán y a favor de la Ley de Poderes de Guerra, “para no permitir que Trump se salga con la suya y ponga en riesgo más vidas estadounidenses”.

Mientras miles de personas marchaban pacíficamente en dirección a la alcaldía de Pasadena, Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) centró su discurso en el tema de la humanización frente a la deshumanización, utilizando el ejemplo de un trabajador que ayudó en la reconstrucción de Altadena tras el incendio de enero de 2025, y un encuentro que tuvo con un agente de ICE, para simbolizar el actual clima político de la nación.

“El trabajador le dijo a un agente de ICE: Crees que me estás deshumanizando, pero es al revés: te estás deshumanizando a ti mismo’”.

Alvarado hizo un llamado a realizar actos de bondad, amor y solidaridad para reconstruir el país y abogó por una resistencia pacífica contra la injusticia, pero, a la vez, desafiante “para preservar la democracia en Estados Unidos”.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

‘Tiempo de monstruos’

Bajo radiantes rayos de sol y un calor que superó los 80 grados, miles de personas también se congregaron en las escalinatas del ayuntamiento de Los Ángeles, donde lanzaron consignas de repudio a la Administración de Trump.

Mauni Jalali, abogado de derecho constitucional puso de relieve las injusticias globales del gobierno de Trump, “incluido el genocidio en curso en Palestina, Gaza y el Líbano, así como la guerra ilegal en Irán”.

“Este es un tiempo de monstruos. Tenemos monstruos en Palestina. Tenemos un genocidio en toda Gaza. Tenemos el llamado “plan de paz” de Trump. Tenemos una ocupación permanente, un apartheid (separación) permanente”, declaró Jalali.

“Este es un momento muy difícil en Cisjordania. Hay una limpieza étnica en curso en el Líbano; están bombardeando a civiles en todo el sur. Y todo ello con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos y sin nuestro consentimiento”, agregó.

El abogado convocó a los manifestantes a no guardar silencio.

“Detendremos a esos monstruos. Lucharemos contra ellos y lograremos un embargo de armas. Exigiremos justicia y rendición de cuentas. Acabaremos con los crímenes de guerra”, manifestó y consideró que la guerra que se libra contra Irán es “ilegal” bajo las leyes de Estados Unidos como bajo el derecho internacional.

La imagen de Trump en centro de L.A. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Cualquier presidente debe acudir al Congreso. Él [Donald Trump] no lo hizo. Ningún presidente puede ir a la guerra a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo autorice; y no lo hicieron. Esta es una guerra de agresión: lo que los jueces de Núremberg denominaron “el crimen internacional supremo”.

La doctora Melina Abdullah, cofundadora del movimiento Black Lives Matter (BLM) en Los Ángeles expresó que la solución de los problemas que se viven en la sociedad estadounidense requiere de una “revolución popular” para alcanzar objetivos sociales tales como una educación plenamente financiada y vivienda para todos.

“Hay que resistir”, dijo la activista afroamericana. “A mí, me preocupa el alarmante aumento de las muertes de personas afroamericanas a manos de la policía y el ataque más amplio contra los migrantes y todos los grupos marginados; esto pone de manifiesto el énfasis en la justicia racial dentro del movimiento más amplio por el cambio social”.

Los manifestantes también recordaron a los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Veteranos en Minneapolis quien fue asesinado por agentes la Patrulla Fronteriza (CBP), el 24 de enero, y de Renee Good, el 7 de enero, a manos del agente de ICE, Jonathan Ross, durante la llamada Operation Surge de redadas masivas de inmigración.

Crédito: Jorge Luis Macías

“It is a Pretti Good day to protest” (“Es un buen día para protestar”) se leía en pancartas de algunos manifestantes que parafrasearon con los apellidos de ambos estadounidenses que defendían los derechos de los inmigrantes y que fueron llamados “terroristas” por la exsecretaria del DHS, Kristi Noem.

Al final de las protestas, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una alerta táctica para la ciudad de Los Ángeles debido a actos de vandalismo cerca del Centro Federal de Detención Metropolitana, donde detuvieron a algunos manifestantes.

