Miles de personas inconformes con la gestión de Trump salieron a las calles a gritarle “No Kings”

La convocatoria para sumarse a las marchas en contra del desempeño del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca tuvo éxito, pues miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades estadounidenses y se unieron para entonar una misma frase: “No Kings”.

Con pancartas y el puño en alto, ciudadanos de diversas edades, géneros, creencias y razas, se congregaron en avenidas importantes del país para marchar hacia plazas, parques y sitios públicos conocidos a nivel mundial con un solo objetivo… demostrarle al hombre que gobierna desde la Casa Blanca su rechazo a varias de sus políticas, las cuales han afectado a la economía, dividido a la población e incluso, a nivel internacional, han puesto en riesgo la paz.

Una de las avenidas de Los Ángeles fue invadida por una columna humana. (Crédito: Jill Connelly / AP)

Aunque Donald Trump argumenta que la economía marcha sobre ruedas en Estados Unidos, las familias estadounidenses cada vez sufren más para estirar su presupuesto con tal de llegar a fin de mes.

Con respecto al tema migratorio, un amplio sector de inmigrantes que, con su trabajo han impulsado a la economía, hoy viven aterrorizados ante la posibilidad de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con objeto de deportarlos en tanto una parte de la sociedad nacida en el país se muestra solidaria con ellos, mientras otra exige enviarlos a sus naciones de origen lo más pronto posible evidenciando lo polarizado que se encuentra la sociedad estadounidense.

En lo que respecta a la promesa de Trump de no involucrar a Estados Unidos en guerras, al romper ese pacto con quienes creyeron en sus palabras respaldándolo con su voto en las urnas, no sólo se comprometió la seguridad de la nación, sino del mundo entero.

Un amplio sector de la comunidad de Chicago también Salió a protestar en contra de Trump. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Por ello, miles de personas a lo largo y ancho del país salieron a la calle para recordarle al presidente que, si bien las representa ante el mundo, no todas están de acuerdo con sus órdenes implementadas.

Esos mismos representantes de la sociedad en Los Ángeles, Nueva York y Minneapolis, por citar sólo algunas ciudades, también se manifestaron para recordarle que en noviembre acudirán a las urnas, para brindarle o no, su respaldo al Partido Republicano a través de su voto marcando el rumbo que seguirá su gestión en los dos años que le restarán a la administración Trump.

Por ello, la participación de tantas personas en las calles estadounidenses resulta trascendente, pues sirve de termómetro para medirle la temperatura a la nación en un momento en que enfrenta una guerra en Medio Oriente de consecuencias todavía inimaginables.

En Minnesota, un amplio número de personas también salió para asegurar que su voz no sea ignorada por el presidente Trump. (Crédito: Tom Baker / AP)

Las marchas de este sábado no son un simple evento para el anecdotario, al menos así lo evidenciaron los ríos de gente captada a través de teléfonos móviles, cámaras de televisión y fotógrafos, muchas de la cuales después fueron compartidas en redes sociales.

Como en muchos años no sucedía, un amplio sector de ciudadanos le exigió a Donald Trump no ignorar sus demandas a reserva de cobrarle factura en las elecciones intermedias a efectuarse en noviembre.

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