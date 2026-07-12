Argentina vs. Inglaterra: la IA predice quién gana y cuál sería el resultado

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026. La semifinal reúne al vigente campeón con una selección inglesa que llega impulsada por Jude Bellingham y Harry Kane, en uno de los partidos más parejos y cargados de historia del torneo.

Al combinar las cuotas actuales, el rendimiento en las fases eliminatorias, el desgaste físico y las fortalezas de ambos equipos, la proyección otorga una ligera ventaja a Inglaterra:

Inglaterra gana en los 90 minutos: 37%

Empate: 33%

Argentina gana en los 90 minutos: 30%

Inglaterra clasifica a la final: 54%

Argentina clasifica: 46%

El resultado más probable es un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, con Inglaterra avanzando en el tiempo extra o en una definición por penales.

Inglaterra llega a semifinales del Mundial con menos desgaste que Argentina. Crédito: George Walker IV | AP

Por qué la inteligencia artificial da favorita a Inglaterra

Las cuotas más recientes colocan a Inglaterra como favorita, aunque por una diferencia mínima. FanDuel ofrece aproximadamente -130 por su clasificación y +106 por Argentina. Al retirar el margen de la casa de apuestas, esos valores representan cerca de 54% de probabilidad para Inglaterra y 46% para el equipo de Lionel Scaloni.

El favoritismo inglés se explica por su poder ofensivo y por el momento de sus principales figuras. Harry Kane y Jude Bellingham anotaron seis goles cada uno y concentraron 12 de los 13 tantos que marcó Inglaterra durante el torneo. Bellingham, además, llega después de convertir cuatro goles en sus últimos dos partidos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel también demostró capacidad para reaccionar. Remontó partidos en la fase eliminatoria y venció 2-1 a Noruega en tiempo extra para llegar a semifinales. Sin embargo, no mostró un dominio claro y su entrenador reconoció que necesita jugar mejor.

Rivales encarnizados: el esperado partido en el que Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra. Crédito: Abbie Parr | AP

El desgaste que puede pesar en Argentina

Argentina también necesitó tiempo extra para superar 3-1 a Suiza. Alexis Mac Allister abrió el marcador, pero el equipo perdió el control durante el segundo tiempo y solo logró destrabar el encuentro cuando su rival quedó con diez jugadores. Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles decisivos en la prórroga.

La selección argentina llega a la semifinal después de tres cruces eliminatorios muy exigentes. Necesitó tiempo extra contra Cabo Verde y Suiza, y remontó una desventaja de dos goles ante Egipto. Esa acumulación de minutos puede tener peso frente a un rival físico y con capacidad para presionar en el mediocampo.

Lionel Scaloni admitió que el equipo debe mejorar después del partido frente a Suiza. Argentina sufrió cuando perdió fluidez y permitió que su rival avanzara con espacios, una situación que Inglaterra podría aprovechar con Bellingham, Kane y sus atacantes rápidos.

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Las dudas físicas de Inglaterra

La ligera ventaja inglesa no significa que llegue sin problemas. Declan Rice atravesó un cuadro de enfermedad antes del partido contra Noruega y pasó gran parte de los días previos en cama. Fue reemplazado durante el descanso y su condición será uno de los puntos a seguir antes de la semifinal.

Inglaterra tampoco contará con Jarell Quansah, quien recibió una suspensión de dos partidos después de su expulsión contra México. Jordan Henderson quedó fuera del resto del Mundial por una lesión en el brazo.

Estas ausencias reducen las alternativas de Tuchel y acercan todavía más una eliminatoria que las cuotas ya consideran casi equilibrada.

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Messi contra Inglaterra por primera vez en un Mundial

El encuentro tendrá otro elemento especial: será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo. Argentina e Inglaterra disputaron cinco partidos mundialistas anteriores, con triunfos ingleses en 1962, 1966 y 2002, y victorias argentinas en 1986 y 1998, esta última por penales.

El historial agrega tensión, pero la proyección se apoya principalmente en el presente. Inglaterra llega con mayor producción de sus figuras ofensivas; Argentina cuenta con más experiencia reciente en instancias decisivas y nunca perdió una semifinal mundialista.

Pronóstico de la IA para Argentina vs. Inglaterra

La proyección anticipa un partido cerrado, con pocos espacios y una alta probabilidad de que no se resuelva durante los 90 minutos.

Inglaterra intentará explotar la potencia de Kane, las llegadas de Bellingham y las transiciones rápidas. Argentina buscará controlar la pelota, reducir el ritmo inglés y encontrar a Messi entre las líneas.

Pronóstico: Inglaterra 1-1 Argentina; Inglaterra clasifica en tiempo extra o por penales

La diferencia estadística es pequeña. Argentina tiene recursos suficientes para alterar el pronóstico, especialmente si Messi, Julián Álvarez y Mac Allister logran controlar el partido. Pero el mercado y el rendimiento reciente colocan a Inglaterra apenas por delante.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.

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